Social – Pará Clube homenageia Thaise Duarte, como a Mãe do Ano

A Diretoria do Pará Clube, por meio dos Departamentos Social e Cultural, promoveu, no último domingo, 18, a tradicional homenagem à “Mãe do Ano” entre os associados e convidados. A programação festiva comandada pelo presidente Villar Júnior, assessorado do Diretor Social, Aluísio Alves, homenageou a associada Thaise Duarte, esposa do advogado Gustavo Costa, o qual parabenizou todos membros da diretoria do clube da Lomas Valentinas que com muita luta e trabalho, estão agindo com seriedade para reerguer todos setores do clube, sobretudo,no Esporte, Social, Cultural e outros em benefícios aos associados.

Gustavo Costa destacou os eventos tradicionais, que os dirigentes não deixam a peteca como a escolha Mãe do Ano, Carnaval, Festa Junina e outros.

Texto: Nonato Batista/Ronabar/Imagens: Divulgação