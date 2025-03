Turista americano desaparecido no RJ é achado morto

O corpo do turista norte-americano Sam Louis Blinder, que estava desaparecido no Rio de Janeiro desde o dia 7 de março, foi encontrado no Instituto Médico-Legal de Duque de Caxias ontem, sexta-feira, 14. De acordo com a Polícia Civil, a irmã do americano reconheceu o corpo.

A causa da morte foi atropelamento. Sam estava na Rodovia Washington Luiz, na altura do Parque Duque, na noite do dia 8 de março, quando foi atropelado. Não há detalhes sobre o motorista envolvido no caso.

O turista chegou a ser socorrido por uma equipe da Concer, concessionária que administra a rodovia, e levado ao Hospital Adão Pereira Nunes em estado gravíssimo. Após passar por uma cirurgia, ele teve uma parada cardiorrespiratória e morreu na manhã do dia 9.

Foi exatamente neste dia que ele retornaria para a cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, onde mora sua avó. Após não dar mais notícias, a família de Sam resolveu procurar a Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat). Agora, o caso está sendo investigado pela polícia. Filho de brasileira, ele tem CPF e chegou a residir no Brasil por um período.

Fonte e imagem: Portal Pleno.News