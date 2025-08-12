Pará e Guiana Francesa avançam em acordo para cooperação territorial e desenvolvimento sustentável da Amazônia

Os governos do Pará e da Guiana Francesa deram um importante passo para fortalecer a cooperação bilateral voltada ao desenvolvimento sustentável da Amazônia. A proposta de um novo acordo territorial está em fase avançada de negociação, visando unir esforços para proteger o meio ambiente, promover a economia local e preservar a biodiversidade da região.

O principal foco do acordo é a implementação de ações conjuntas que promovam a conservação ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais, além de fomentar o desenvolvimento econômico das comunidades tradicionais que vivem na faixa de fronteira entre os dois territórios.

Entre as iniciativas previstas estão o combate ao desmatamento ilegal, o incentivo ao turismo sustentável, o fortalecimento da agricultura familiar e a integração de políticas públicas para a proteção dos rios e florestas.

A Amazônia é um bioma fundamental para o equilíbrio climático global e para a diversidade cultural e natural. A cooperação entre Pará e Guiana Francesa representa um esforço conjunto para enfrentar desafios comuns, como as mudanças climáticas, a pressão sobre os recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida das populações locais.

As negociações seguem em andamento, com encontros técnicos entre as equipes dos dois governos para definir os detalhes do acordo e as estratégias de implementação. Espera-se que, em breve, seja assinado um documento formal que concretize a parceria.

Imagem: Agência Pará