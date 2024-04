Estado proíbe organizadas e amplia ações de segurança para os clássicos entre Remo e Paysandu

O Governo do Estado sob coordenação da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) em reunião nesta terça-feira, 9, no Centro Integrado de Comando e Controle, em Belém, ampliou o esquema de segurança e fiscalização que serão executadas nos próximos jogos entre Remo e Paysandu, o maior clássico futebolístico da região. Conforme determinado, haverá mais de 1,4 mil agentes de segurança garantindo, ainda mais, a segurança do público presente nos campeonatos da Copa Verde e Parazão, nas partidas marcadas para esta quarta-feira, 10, e o próximo domingo, 14, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista “Edgar Proença”, o Mangueirão.

Para os próximos jogos do Re-Pa, ficou definido por meio do Comitê de Avaliação de Conduta de Torcidas Organizadas, vinculado ao Conselho Estadual de Segurança Pública, que está proibido o acesso de seis torcidas organizadas nos próximos seis jogos em que disputarem, sendo quatro torcidas do Clube do Remo e duas do Paysandu envolvidas em ações de violência, as quais já foram notificadas. Com isso, o Estado reforça que está vedado a essas organizadas punidas, o uso de qualquer camisa de torcida organizada e elementos festivos, como: baterias, bandeiras, faixas e outros adereços utilizados pelos torcedores. Além disso, não será permitido o uso do mosaico nas arquibancadas de ambas as torcidas.

Outras medidas adotadas foram relacionadas a venda de ingressos, que será realizada somente de forma antecipada nos pontos de vendas e on-line.

Estacionamento – Ao final das partidas, será proibida a permanência de torcedores no estacionamento, sendo este desocupado imediatamente ao final das partidas. Também está proibido o uso de som automotivo e venda de bebidas.

Presidindo a reunião operacional, o secretário de Segurança Pública e Defesa Socia, Ualame Machado, destacou a importância do aperfeiçoamento das ações a todo tempo, seja com relação ao fluxo de pessoas, veículos do estacionamento, e a garantia da segurança das pessoas na entrada e saída do estádio, assim como nas vias do entorno. Isso sempre é aperfeiçoado em todas as reuniões, que são semanais, inclusive reuniões operacionais de avaliação e de propostas de planejamento para as operações futuras.

“Nós fizemos um planejamento que funcionou no último jogo ao ponto de que, mesmo com o incidente grave que ocorreu, em 8 segundos a viatura policial estava no local, o que demonstra que, na verdade, foi algo imprevisto, e que estão sendo adotadas todas as medidas necessárias. Portanto, a partir dos ocorridos, estamos punindo, através de um comitê do Conselho de Segurança Pública do Estado, seis torcidas organizadas que estão proibidas de adentrar uniformizadas com bandeiras, cartazes, qualquer identificação dessas organizadas não poderão adentrar por seis jogos nos estádios do Pará. Além disso, outras medidas estão sendo estudadas, implementadas como melhorias em iluminação do estacionamento, de fluxo de veículos, as possibilidades do cidadão poder chegar com tranquilidade no estádio, tudo isso foi discutido e, certamente, os próximos dois jogos terão não só uma melhoria na questão de estrutura de logística de segurança pública, mas também garantindo maior segurança aos torcedores”, afirmou o titular da Segup.

Integração – Mais de 1.4 mil agentes de segurança integram as ações planejadas para os dias de clássico entre Remo e Paysandu. Além do reforço na praça esportiva, as equipes estarão distribuídas em pontos estratégicos de Belém, a fim de, evitar a concentração das “torcidas Organizadas” ao longo do trajeto até o Mangueirão, local que acontecem o clássico dos dias 10 e 14 de abril.

O esquema de segurança no entorno do estádio vai contar com policiamento reforçado, para garantir a segurança dos torcedores que se deslocarem até o estádio.

Os batalhões e Seccionais das áreas mapeadas como sendo de possíveis concentrações, de ambas as torcidas, atuarão com reforço do efetivo, com objetivo de evitar reações e conflitos das torcidas, após o final das partidas.

O levantamento das áreas e bairros foram apurados e analisados pela equipe de inteligência da Secretaria de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) que mapeou as principais localidades onde possa haver o encontro das torcidas dos principais clubes do Estado.

Policiamento reforçado – O aporte operacional começa cinco horas antes do início da partida, desde a abertura dos portões do estacionamento, e reforçado quando for liberado o acesso aos portões para o público. O Centro de Controle e Comando Operacional do Novo Mangueirão reunirá os pontos focais de cada força. Do Centro será possível monitorar as imagens das câmeras instaladas no estádio e no entorno, e agilizar as respostas às demandas.

Trânsito – Os agentes do Departamento de Trânsito do Estado (DETRAN), estarão mobilizados em pontos estratégicos nas vias de acesso ao estádio: Avenida Augusto Montenegro, e em frente ao Mangueirão. Equipes da Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) também estarão posicionadas nas vias, inclusive pela rodovia Transmangueirão. Em ambos os sentidos e vias, os agentes de trânsito vão atuar no ordenamento do trânsito para que os veículos possam fluir com agilidade sem causar transtorno à população e ao público que vai assistir à partida, assim como na travessia de pedestres em frente ao estádio.

A partir das 17h a Rodovia Transmangueirão terá sentido único até a Avenida Augusto Montenegro. Ao final da partida, o sentido único é inverso, seguindo até a Avenida Independência.

Integração – Participaram da reunião operacional e integraram às ações, representantes Secretaria de Segurança Publica e Defesa Social, dos Órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública, além de órgãos estaduais como Seel, SEOP, e ainda, os órgãos municipais, Guarda Municipal, Semob, Secon, Organização Pública e Ministério Público do Estado.

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/AG Pará