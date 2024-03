Pará oferece 12 mil vagas em cursos de capacitação profissional para a COP 30

Em preparação para a COP 30, conferência mundial sobre mudanças climáticas, que ocorrerá em 2025, em Belém, o Governo do Pará vai oferecer 12 mil vagas em cursos presenciais e on-line de qualificação técnica, destinados a capacitar mão de obra para o grande evento. Serão cerca de 70 cursos técnicos ofertados, já a partir de abril, na Região Metropolitana de Belém, no Arquipélago do Marajó, em Santarém (no oeste paraense) e em Salinópolis, no nordeste. A iniciativa contempla os setores de turismo, produção alimentícia, infraestrutura e segurança.

O Programa “Capacita COP 30” é voltado a profissionais que atuam nos segmentos de turismo, produção alimentícia, infraestrutura e segurança. Oferecidos por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), os cursos visam qualificar a mão de obra local, para aumentar a produção e fortalecer setores essenciais à economia local, impulsionando o desenvolvimento econômico.

Para a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, presidente do Comitê Estadual da COP 30, a qualificação dará subsídios para que o paraense seja reconhecido como bom prestador de serviços. “Os turistas verão que estamos preparados para receber esse e outros grandes eventos. Por isso, é tão importante levar capacitação e desenvolver a mão de obra local. Vamos aliar a simpatia e o carisma do paraense às estratégias do mercado e de receptividade”, reitera Hana Ghassan.

A iniciativa tem a parceria da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), Universidade do Estado do Pará (Uepa), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Ao término do curso, o aluno receberá o certificado com o selo “COP 30”.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação