Secretaria de Turismo divulga empresas selecionadas para Feirão do Turismo

O edital de credenciamento da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) para participação na 1ª edição do “Feirão do Turismo Conheça o Brasil” selecionou cinco empresas paraenses para participar como expositoras do evento. O resultado final foi divulgado, nesta quarta-feira (22), no Diário Oficial do Estado (DOE).

A primeira edição do Feirão, que estava prevista para maio mudou de data, por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, agora ocorrerá no dia 24 de agosto, simultaneamente em 16 das 27 Unidades da Federação. No Pará, o evento estava previsto para ser realizado inicialmente, no dia 18 de maio, no Espaço São José Liberto, em Belém. A Setur estuda o novo local para a realização do Feirão.

A iniciativa “Feirão do Turismo ‘Conheça o Brasil'”, promovida pelo Ministério do Turismo (MTur) em colaboração com o Conselho Nacional do Turismo e em acordo de cooperação técnica com a Setur Pará, visa revitalizar o turismo brasileiro durante a baixa temporada. O evento oferece descontos e condições especiais de pagamento em passagens aéreas, pacotes de viagem, hospedagem, passeios turísticos e cruzeiros.

“O objetivo é que o público saia do evento com a sua viagem de férias comprada. Nossa prioridade é fazer com que os brasileiros conheçam as belezas naturais, as delícias gastronômicas e a riqueza da cultura brasileira. Temos atrativos apaixonantes”, como enfatiza o ministro do Turismo, Celso Sabino.

O turismo é uma das cadeias produtivas destacadas no Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Pará 2030. Esta estratégia econômica busca um crescimento anual de 5% a 6% nos próximos 15 anos.

“O governo do Estado vem desenvolvendo, implementando e apoiando programas, projetos e ações que promovem e valorizam o potencial e o protagonismo da região amazônica, estimulando o desenvolvimento turístico e posicionando o Estado do Pará como protagonista da promoção turística da região amazônica”, afirma o secretário da Setur, Eduardo Costa.

As empresas selecionadas para a 1ª edição do “Feirão do Turismo ‘Conheça o Brasil'” estão isentas de pagamento de credenciais para expositores. No entanto, despesas com diárias, passagens, deslocamentos, hospedagem, alimentação, além da elaboração, impressão e transporte de material promocional serão de responsabilidade de cada empresa.

A lista final pode ser acessada clicando aqui.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra/Ag Pará