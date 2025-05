Pará promove maior feira de cacau, chocolate e flores da Amazônia e espera 50 mil visitantes

Entre os dias 5 e 8 de junho, Belém será palco de um dos maiores eventos agroindustriais da Região Norte: a “Feira do Cacau e Chocolate Amazônia e Flor Pará”, que acontece no Hangar, com expectativa de atrair mais de 50 mil visitantes. O evento reforça o protagonismo do Pará como maior produtor de cacau do Brasil, com mais de 229 mil hectares plantados e produção reconhecida internacionalmente.

“O Pará é hoje líder nacional na produção de cacau, resultado de muito trabalho, investimento e parceria”, destacou Francisco Neto, secretário em exercício da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap).

A feira reunirá produtores, técnicos, empresários e autoridades, além de marcas locais, nacionais e internacionais. A programação inclui painéis sobre produção sustentável, segurança sanitária e bioeconomia, destacando as ações do Governo do Estado em apoio à agricultura familiar e à inovação.

Carlos Xavier, presidente da Faepa, reforçou a ambição: “Queremos fazer o maior evento do mundo relacionado ao cacau. Temos sementes premiadas internacionalmente e mostramos que fazemos o melhor”.

A Emater é uma das parceiras estratégicas, oferecendo assistência técnica e apoio ao desenvolvimento sustentável. Segundo Joniel Abreu, presidente da entidade, “a Emater ajuda a agregar valor aos produtos e facilita o acesso dos agricultores aos mercados”.

O município de Medicilândia lidera a produção estadual, com mais de 44 mil toneladas anuais, cerca de 35% do total. “Nosso papel é garantir a qualidade e sanidade dessa produção, fortalecendo sua presença no Brasil e no mundo”, afirmou Jamir Macedo, diretor da Adepará.

Além do cacau e chocolate, o evento também celebra a floricultura amazônica, com a realização paralela da “Flor Pará”, que valoriza o cultivo de espécies nativas por pequenos e grandes produtores.

“É uma oportunidade de mostrar a beleza e o valor das nossas flores”, comemorou Deusa Aquino, produtora de plantas ornamentais de Belém.

A produtora de cacau Márcia Nóbrega, que participará da feira, reforça: “Esse evento é o reconhecimento do nosso trabalho, mostrando que fazemos cacau de qualidade, desde o plantio até o chocolate final”.

Mais do que uma feira, o evento é uma celebração da cultura, da biodiversidade e da força produtiva do Pará.

Imagem: Agência Pará