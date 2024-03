Para concorrer com PIX, boleto bancário vai baixar no mesmo dia a partir de 15 de março; Entenda

A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) anunciou nesta sexta-feira, 7, que os boletos bancários, amplamente utilizados pelos brasileiros para pagamentos cotidianos, terão seu processamento acelerado. A partir de 15 de março, parte da liquidação interbancária dos boletos ocorrerá no mesmo dia do pagamento, conhecido como D+0. Outra parcela continuará com a liquidação no prazo D+1 (um dia útil).

A Febraban assegura que não haverá alteração para quem realiza o pagamento do boleto. A mudança visa proporcionar maior agilidade ao credor do documento, beneficiando especialmente o comércio. Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban, destaca que no e-commerce, por exemplo, a mudança pode acelerar o processo de entrega de mercadorias, beneficiando compradores e comerciantes.

Inicialmente, estima-se que cerca de 57% dos boletos possam ser processados no mesmo dia, enquanto os restantes 43% seguirão o prazo D+1.

