segunda-feira, agosto 18, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePARÁ
PARÁ

“Pato Literário”: tendência mundial vira febre na Feira do Livro em Belém

Belém, 18 de agosto de 2025 Uma das atrações mais comentadas da 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, realizada no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém, é o fenômeno do “Pato Literário”. A iniciativa, que ganhou destaque internacional nos últimos anos, conquistou visitantes de todas as idades e se tornou uma das experiências mais interativas do evento.

O “Pato Literário” é uma instalação interativa que permite aos participantes criar histórias, explorar textos de autores variados e registrar suas próprias narrativas em pequenos cadernos distribuídos no local. A atividade, já famosa em eventos literários na Europa e nos Estados Unidos, chegou ao Brasil com a proposta de estimular a criatividade, incentivar a leitura e aproximar o público infantil e juvenil do universo literário.

Segundo organizadores, a adaptação do projeto para a feira em Belém respeitou as particularidades culturais da região, incluindo referências à cultura amazônica, mitos locais e personagens típicos da região.

Durante os primeiros dias do evento, filas se formaram em frente à instalação, e visitantes compartilharam nas redes sociais suas experiências com o “Pato Literário”. Educadores presentes destacaram o potencial da atividade para incentivar o hábito da leitura de maneira lúdica e interativa, principalmente entre crianças e adolescentes.

Programação da feira

A 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes ocorre de 16 a 22 de agosto de 2025, com entrada gratuita das 9h às 22h, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia. A programação inclui lançamentos de livros, oficinas de escrita, debates com autores, exposições de arte e atividades voltadas à sustentabilidade e à valorização da cultura amazônica.

Entre os homenageados deste ano estão a escritora Wanda Monteiro e o mestre de cultura popular Damasceno, reconhecidos por suas contribuições à literatura e à preservação da cultura local.

Além do “Pato Literário”, a feira conta com estandes institucionais da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), que promovem a literatura local e ações educativas. O estande da Livraria do Senado também está presente, oferecendo mais de 200 títulos a preços acessíveis e atividades interativas que aproximam o público do universo parlamentar e literário.

Imagem: Divulgação

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Interesse digital pela COP30 cresce 440% no Brasil; paraenses lideram buscas
Próximo artigo
ADEPARÁ abre inscrições para 58 vagas temporárias; edital segue de 18 a 20 de agosto

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,871FansLike
3,614FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315