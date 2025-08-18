“Pato Literário”: tendência mundial vira febre na Feira do Livro em Belém

Belém, 18 de agosto de 2025 Uma das atrações mais comentadas da 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, realizada no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém, é o fenômeno do “Pato Literário”. A iniciativa, que ganhou destaque internacional nos últimos anos, conquistou visitantes de todas as idades e se tornou uma das experiências mais interativas do evento.

O “Pato Literário” é uma instalação interativa que permite aos participantes criar histórias, explorar textos de autores variados e registrar suas próprias narrativas em pequenos cadernos distribuídos no local. A atividade, já famosa em eventos literários na Europa e nos Estados Unidos, chegou ao Brasil com a proposta de estimular a criatividade, incentivar a leitura e aproximar o público infantil e juvenil do universo literário.

Segundo organizadores, a adaptação do projeto para a feira em Belém respeitou as particularidades culturais da região, incluindo referências à cultura amazônica, mitos locais e personagens típicos da região.

Durante os primeiros dias do evento, filas se formaram em frente à instalação, e visitantes compartilharam nas redes sociais suas experiências com o “Pato Literário”. Educadores presentes destacaram o potencial da atividade para incentivar o hábito da leitura de maneira lúdica e interativa, principalmente entre crianças e adolescentes.

Programação da feira

A 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes ocorre de 16 a 22 de agosto de 2025, com entrada gratuita das 9h às 22h, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia. A programação inclui lançamentos de livros, oficinas de escrita, debates com autores, exposições de arte e atividades voltadas à sustentabilidade e à valorização da cultura amazônica.

Entre os homenageados deste ano estão a escritora Wanda Monteiro e o mestre de cultura popular Damasceno, reconhecidos por suas contribuições à literatura e à preservação da cultura local.

Além do “Pato Literário”, a feira conta com estandes institucionais da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), que promovem a literatura local e ações educativas. O estande da Livraria do Senado também está presente, oferecendo mais de 200 títulos a preços acessíveis e atividades interativas que aproximam o público do universo parlamentar e literário.

Imagem: Divulgação