Interesse digital pela COP30 cresce 440% no Brasil; paraenses lideram buscas

Belém, 18 de agosto de 2025 O interesse digital pela COP30, conferência climática que será realizada em Belém, cresceu de forma expressiva no Brasil: entre os dias 1 e 8 de agosto, as buscas na internet sobre o evento aumentaram 440% em relação ao período anterior, segundo dados do Google.

O Pará se destaca nesse cenário, registrando o maior volume de pesquisas sobre a conferência, mostrando que a população local está atenta às discussões sobre meio ambiente, sustentabilidade e políticas climáticas. Especialistas apontam que o aumento de interesse reflete a importância do evento para a região amazônica e o engajamento da sociedade nas questões climáticas.

Principais dúvidas dos brasileiros

Entre as perguntas mais frequentes feitas pelos internautas estão:

O que é a COP30?

Quando ocorrerá a COP30?

Onde será realizada a COP30?

Como posso participar da COP30?

Quais são os preços de hospedagem durante o evento?

Curiosamente, enquanto a preocupação com hospedagem é predominante no Brasil, pesquisas em inglês mostram interesse em tópicos diferentes, como decisões políticas e acordos internacionais, refletindo uma abordagem mais global do evento.

O aumento de buscas não se limita ao Brasil: pelo menos 48 países registraram crescimento nas pesquisas sobre a COP30, com destaque para os Estados Unidos, México e Rússia. Em inglês, o interesse aumentou 330% no mesmo período.

Esse cenário evidencia a relevância internacional da conferência e posiciona o Brasil como protagonista das discussões ambientais, especialmente por sediar a edição de 2025 em Belém, no coração da Amazônia.

A COP30 reunirá líderes políticos, cientistas, ambientalistas e representantes de organizações internacionais para discutir ações de combate às mudanças climáticas e estratégias de preservação da Amazônia. Entre os temas esperados estão a redução do desmatamento, políticas de incentivo à economia sustentável e a implementação de compromissos ambientais acordados globalmente.

Para os paraenses, a conferência é uma oportunidade de colocar em evidência o papel da região na preservação da floresta amazônica, além de potencializar o turismo sustentável e os investimentos em tecnologia e pesquisa ambiental.

O aumento expressivo de buscas também mostra como a internet está sendo usada como ferramenta de informação e engajamento. Escolas, universidades e organizações ambientais têm incentivado a população a acompanhar as discussões da COP30, promovendo maior conscientização sobre a importância da sustentabilidade e do consumo responsável.

Segundo analistas, essa mobilização digital é um reflexo da crescente preocupação dos cidadãos com o futuro do planeta, em especial em regiões diretamente impactadas pelas mudanças climáticas, como a Amazônia.

Imagem: Divulgação