segunda-feira, agosto 18, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeCOP 30
COP 30

Interesse digital pela COP30 cresce 440% no Brasil; paraenses lideram buscas

Belém, 18 de agosto de 2025  O interesse digital pela COP30, conferência climática que será realizada em Belém, cresceu de forma expressiva no Brasil: entre os dias 1 e 8 de agosto, as buscas na internet sobre o evento aumentaram 440% em relação ao período anterior, segundo dados do Google.

O Pará se destaca nesse cenário, registrando o maior volume de pesquisas sobre a conferência, mostrando que a população local está atenta às discussões sobre meio ambiente, sustentabilidade e políticas climáticas. Especialistas apontam que o aumento de interesse reflete a importância do evento para a região amazônica e o engajamento da sociedade nas questões climáticas.

Principais dúvidas dos brasileiros

Entre as perguntas mais frequentes feitas pelos internautas estão:

O que é a COP30?

Quando ocorrerá a COP30?

Onde será realizada a COP30?

Como posso participar da COP30?

Quais são os preços de hospedagem durante o evento?

Curiosamente, enquanto a preocupação com hospedagem é predominante no Brasil, pesquisas em inglês mostram interesse em tópicos diferentes, como decisões políticas e acordos internacionais, refletindo uma abordagem mais global do evento.

O aumento de buscas não se limita ao Brasil: pelo menos 48 países registraram crescimento nas pesquisas sobre a COP30, com destaque para os Estados Unidos, México e Rússia. Em inglês, o interesse aumentou 330% no mesmo período.

Esse cenário evidencia a relevância internacional da conferência e posiciona o Brasil como protagonista das discussões ambientais, especialmente por sediar a edição de 2025 em Belém, no coração da Amazônia.

A COP30 reunirá líderes políticos, cientistas, ambientalistas e representantes de organizações internacionais para discutir ações de combate às mudanças climáticas e estratégias de preservação da Amazônia. Entre os temas esperados estão a redução do desmatamento, políticas de incentivo à economia sustentável e a implementação de compromissos ambientais acordados globalmente.

Para os paraenses, a conferência é uma oportunidade de colocar em evidência o papel da região na preservação da floresta amazônica, além de potencializar o turismo sustentável e os investimentos em tecnologia e pesquisa ambiental.

O aumento expressivo de buscas também mostra como a internet está sendo usada como ferramenta de informação e engajamento. Escolas, universidades e organizações ambientais têm incentivado a população a acompanhar as discussões da COP30, promovendo maior conscientização sobre a importância da sustentabilidade e do consumo responsável.

Segundo analistas, essa mobilização digital é um reflexo da crescente preocupação dos cidadãos com o futuro do planeta, em especial em regiões diretamente impactadas pelas mudanças climáticas, como a Amazônia.

Imagem: Divulgação

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Longa de Miguel Falabella com Malu Galli e Eduardo Moscovis estreia no 53º Festival de Cinema de Gramado
Próximo artigo
“Pato Literário”: tendência mundial vira febre na Feira do Livro em Belém

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,871FansLike
3,614FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315