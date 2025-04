Pará registra taxa alta de empregos formais em fevereiro

O ministério do trabalho e emprego divulgou na ultima sexta-feira (28) de março, o resultado positivo do Pará em quatro dos cinco setores de emprego formal que foram avaliados no estado. Mais de 8.800 vagas com carteira assinada foram criadas no mês de fevereiro.

Dos cinco grandes setores da economia analisados pelo novo Caged, o de maior avanço foi no setor de serviços, responsável pela criação de 4.216 vagas, seguido pelo comércio (2.732), indústria (1.591), construção (448) e agropecuária (3).

O resultado foi de 41,3 mil admissões e 34,2 mil demissões. Colocando o Pará como melhor desempenho entre os estados da região Norte, que registrou crescimento expressivo entre os meses de janeiro e fevereiro: um salto de 3.653 para 17.062 no numero de empregos formais criados, levando em conta os sete estados.

No que diz respeito a divisão de municípios A capital paraense Belém apresentou o maior saldo desse período para quase 286 mil. Seguido das cidades de Parauapebas (+ 931), Canaã das carajás (+844), Santana do Araguaia (+701) e Santarém (+ 407).

Por: Thays Garcia

Imagem: Roberto Parizzoti