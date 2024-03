Paysandu vence o Bragantino por 31 em uma Curuzu lotada e vai à semifinal com o Águia, de Marabá

O Paysandu venceu o Bragantino na tarde deste domingo, 17, por 3 a 1, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2024. Diante do resultado, o Papão irá enfrentar o Águia, de Marabá. Na outra ponta, Clube do Remo encara a Tuna Luso-Brasileira. Os vencedores disputam a final do certame. Os gols foram marcados por Biel (2) e Nicolas para o Bicola, e Mathaus Ceará, que descontou para o Tubarão no marcador de A PROVÍNCIA DO PARÁ.

Os jogos das semifinais devem acontecer mais ou menos pela Semana Santa, apesar de ainda não estarem confirmados pela Federação Paraense de Futebol – FPF. Antes disso, o Papão da Curuzu vai encarar mais um desafio: na quinta-feira que vem, dia 21, enfrenta o Manaus na Arena da Amazônia, em Manaus, em partida válida pela Copa Verde.

Ainda com o resultado de hoje, o Bicola somou mais gols ainda sobre o adversário, já que no primeiro jogo das quartas de final, venceu o Bragantino que, agora, mais do que nunca, precisava da vitória para se garantir às semifinais do Parazão. A equipe bragantina volta para casa garantida no Parazão de 2025, ano da COP 30.

PRIMEIRO TEMPO

O Bragantino começou a partida atacando sem piedade o adversário por estar em desvantagem. Os primeiros cinco minutos foi de pressão total sobre o Bicola que, logo logo, conseguiu dominar a situação. Apesar disso, uma das investidas de perigo dos visitantes veio após um escanteio. Douglas recebeu a bola e, de primeira, chutou para o gol. Matheus Nogueira fez uma excelente defesa para o Paysandu e evitou que os adversários abrissem o placar.

O Tubarão fechou a defesa nos primeiros minutos, o que dificultou as subidas do time bicolor. Após algumas tentativas nos primeiros minutos de jogo, o Paysandu conseguiu furar o sistema defensivo do adversário.

No primeiro ataque contundente, o Papão assustou o Bragantino com um lance de Leandro Vilela. A bola foi bem colocada pelo jogador, mas bateu na trave. O jogo ficou mais movimentado, com faltas para os dois lados. Enquanto o Bragantino conseguiu chegar nos primeiros minutos, o Paysandu lutava para achar espaço na zaga adversária. Após a finalização de Leandro Vilela, Nicolas acertou uma boa cabeçada que veio depois de uma cobrança de escanteio, mas a bola passou por cima da trave.

O Bragantino precisava de pelo menos três gols para forçar os pênaltis e foi para cima. Em jogada de velocidade, Raçudo invadiu a área do Bicola e chutou para o gol, Matheus Nogueira afastou e a bola caiu nos pés de Gully, que finalizou, mas, novamente, o goleiro bicolor estava atento e defendeu.

O Bragantino gostou do jogo e passou a assustar mais a defesa do Papão. Contudo, o primeiro gol da partida saiu a favor do Paysandu, com o artilheiro Nicolas, aos 35 minutos do primeiro tempo. Foi assim: em cobrança de falta, Edinho levantou a bola para a grande área e Nicolas, de cabeça, mandou para o fundo da rede. Este foi o nono gol do atacante artilheiro bicolor.

Com a vantagem ainda maior, o Paysandu controlou mais o jogo e manteve o placar favorável.

SEGUNDO TEMPO

Após o intervalo, o Bicola voltou para selar a vitória. Logo aos seis minutos do segundo tempo, depois de bola levantada na área, Biel aproveitou o rebote e, de ombro, empurrou para o fundo gol, fazendo 2 a 0 para o Papão.

Com mais posse de bola, o Bicola passou a gostar e a controlar o jogo. O Papão voltou com mais força, levando perigo para a defesa do Bragantino e tendo mais chances de aumentar o placar.

Aos 25 minutos, Biel, mais uma vez, recebeu de primeira e bateu bem colocado no lado direito da trave do Bragantino, não dando chances de defesas para o goleiro Henrique e fez o terceiro gol para o Bicola.

Mesmo com o melhor momento no jogo e com a classificação praticamente garantida para o Lobo, o Bragantino não desistiu e conseguiu marcar o “gol de honra” na partida.

O gol do Tubarão veio de Mathaus Ceará. O jogador subiu entre três defensores do Paysandu e de cabeça descontou o time de Bragança, aos 37 minutos. Com isso, o placar da partida foi sacramentado: 3 a 1 para o Paysandu.

Enquanto o Paysandu avança para a semifinal do Parazão, o Bragantino vai encarar a Copa Grão Pará, que dará uma vaga para a Série do Campeonato Brasileiro ou para a Copa do Brasil. A competição ainda não tem data para começar.

Ficha técnica

Paysandu x Bragantino

Local: Estádio Leônidas Castro (Curuzu), Belém-PA

Paysandu: Matheus Nogueira, Bryan Borges (Edílson), Wanderson, Lucas Maia Ícone cartão amarelo de futebol, Geferson, Leandro Vilela, João Vieira (Netinho), Biel, Vinícius Leite (Ruan Ribeiro), Edinho (Eslí García), Nicolas

Técnico: Hélio dos Anjos

Bragantino

Henrique, Raçudo, Matheus Lopes, Rafael, Maia, Venilson, Gully, Edicleber (Charles), Douglas Lima (Allyson), Dija Baiano(Andrezinho), Bala (Matheus Ceará)

Técnico: Marquinhos Taíra

Arbitragem

Árbitro central: Klever da Costa Lobo

Assistentes: Nayara Lucena Soares e Emanoel Ferreira do Amaral Junior

Imagens: Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu