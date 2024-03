Mais de mil famílias de Santarém recebem benéfico habitacional do Governo do Estado

A manhã deste sábado, 23, foi de alegria e vitória às 1.028 famílias do município de Santarém, no oeste do pará, na Região de Integração do Baixo Amazonas. Isso porque, o governador do Estado, Helder Barbalho, em agenda na região, entregou os cheques referentes ao programa habitacional “Sua Casa”.

A iniciativa do Governo do Estado auxilia na construção e reconstrução de residências.

“O Governo pode fazer obras, mas não há nada mais importante do que cuidar da vida e cuidar das pessoas. E por isso o programa Sua Casa, que hoje chega a mais de mil famílias, só nessa entrega, olha por àqueles que mais precisam. E vocês estão sendo contemplados, cada família recebendo cerca de R$16 mil. Serão duas parcelas, não tem que pagar nada, não é financiamento, é o Governo dando para vocês investirem no melhoramento da casa de vocês”, reforçou o governador Helder Barbalho.

Helder aproveitou o momento para tornar a fazer o alerta sobre o benefício.

“Lembrando que uma parte é para material de construção e uma parte é para pagar a mão de obra do pedreiro, do carpinteiro. O que eu peço a vocês, é que usem de forma correta. Aproveitem essa oportunidade pra efetivamente melhorar a casa de vocês, pra ampliar a residência, para construir o cômodo a mais, pra poder melhorar o quarto, melhorar a cozinha, melhorar a sala, melhorar o banheiro, pra poder construir uma casa nova. E peço, usem no comércio local, vejam quais são as lojas aqui em Santarém para fazer com que esse recurso possa circular entro do município, para gerar emprego e para ajudar a cidade de Santarém a crescer”, disse.

Desta vez o investimento em habitação no município foi superior a R$ 7,5 milhões.

O “Sua Casa” garante auxílio econômico para aquisição de material de construção e o pagamento dos trabalhadores empregados durante a obra de construção, reconstrução e ampliação dos imóveis. O valor concedido pelo programa é de até 21 mil.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará