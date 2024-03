PAYSANDU X CASTANHAL – BRAGANTINO X REMO – CAMPEONATO PARAENSE

Hoje é dia de futebol na Super Marajoara, e na tarde deste domingo (03), vai rolar dois jogos no Parazão. E você pode acompanhar a partida ao vivo no YouTube da Super Marajoara e na rádio AM 1130.

O Paysansu recebe o Castanhal, o jogo é válido pela última rodada do Campeonato Paraense. O duelo começa às 15h30 (horário de Brasília), no estádio Banpará Curuzú. Objetivo dos bicolores é alcançar a liderança da tabela geral após o final da primeira fase.

O Clube do Remo também entra em campo na tarde deste domingo (03), o Leão joga fora de casa pela primeira vez, e irá encarar o Bragantino, no Estádio Diogão, em Bragança (PA), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense.

Acompanhe ao Vivo.https://www.youtube.com/live/hn_cdfEhSzU?si=VmDx7RVIB5gg-BkA