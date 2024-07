Lei Paulo Gustavo Impulsiona Projeto Obínrin Eléwà: Homenagem à Mulher Negra Amazônica

Obínrin Eléwà – Mulheres Encantadoras é um projeto que enaltece a força e a beleza da mulher negra amazônica, selecionado pelo Edital de Moda e Design – Lei Paulo Gustavo, com o incentivo do Governo do Pará, Ministério da Cultura e Fadesp.

Consiste na criação de uma coleção de roupas étnicas, com estampas inspiradas nas simbologias poderosas das divindades femininas – as Iyabás, criadas por Tamille Leitão, figurinos por Eva Leitão e Produção de Edson Catendê e Co-Produção de Tânia Monteiro.Esta coleção visa valorizar as ricas tradições culturais dos povos e comunidades tradicionais de matriz afro amazônica.

Nosso objetivo é incentivar e empoderar as mulheres que compõem o ciclo produtivo de moda e design nesses espaços, melhorando sua autoestima e promovendo a produção circular dos produtos dentro das comunidades de terreiro e quilombolas.

É com muita alegria que nos unimos aos projetos Olho do Amanhã @olhoamanha idealizado pela artista Isabela do Lago e Festival Eletutu @bambarearte idealizado por Edson CatendêSomos artistas da comunidade de terreiros e juntos trazemos mais cores, luz e axé ao nosso encontro com a cultura afro de Belém do Pará.‌

A programação do dia 06/07, começa às 20h

🔸 Exposição Olho do Amanhã

🔸 20h – Show 40 anos “Reggae em Nós” de Edson Catendê

🔸 21h – Desfile de moda – coleção de estampas Obìnrin Eléwà – Mulheres Encantadoras

🔸 22h – Show João da Hora

🔸 23h – Show Marisa Black

📍 Local: Espaço Arauara, Conj. Maguari, Alameda 24, nº 86

ENTRADA FRANCA 🤩 Todos são bem-vindos!