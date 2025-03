Luto no Basquete: Morre Wlamir Marques, Bicampeão Mundial

Sua passagem pelos clubes deixou um legado memorável, sobretudo no Corinthians, onde brilhou de 1962 a 1972.

O Brasil se despediu nesta terça-feira (18) de um dos maiores jogadores da história do basquete. Bicampeão mundial pela Seleção Brasileira e duas vezes medalhista olímpico, Wlamir Marques faleceu aos 87 anos, em São Paulo, legando um patrimônio inestimável ao basquete nacional.

Trajetória de um Campeão

Nascido em São Vicente (SP), em 16 de julho de 1937, Wlamir integrou o Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil e o Hall da Fama da Federação Internacional de Basquete (FIBA), consolidando seu nome na história do esporte.

Um Gigante das Quadras

O camisa 5 da Seleção foi um dos pilares da geração de ouro do basquete brasileiro. Bicampeão mundial em 1959 e 1963, ele acumulou duas medalhas olímpicas – bronze nos Jogos de Roma 1960 e bronze nos Jogos de Tóquio 1964 –, títulos em campeonatos Sul-Americanos e Pan-Americanos, além de dois vice-campeonatos mundiais.

Trajetória Multifacetada

Considerado um atleta completo, Wlamir desempenhou funções de pivô, ala e armador. Além de brilhar na Seleção Brasileira, eternizou seu nome no Corinthians, onde conquistou dez títulos do Campeonato Paulista. O Ginásio Poliesportivo do Parque São Jorge leva seu nome, como justa homenagem. Após a aposentadoria das quadras, dedicou-se às funções de técnico e comentarista.

O Legado da Geração de Ouro

Wlamir Marques foi um dos pilares da histórica “geração de ouro” do basquete brasileiro, um período que elevou o Brasil ao ápice do esporte mundial. Bicampeão mundial em 1959, em Santiago, e em 1963, no Rio de Janeiro, ele conquistou os títulos mais emblemáticos da história do basquete verde-amarelo. Sua genialidade e liderança em quadra foram fundamentais para consolidar o país como potência no esporte.

O Legado do “Diabo Loiro”

O “Diabo Loiro”, alcunha afetuosa que recebeu por seu estilo de jogo audacioso e habilidade ímpar, deixa um legado indelével na história do basquete. Sua contribuição para o esporte brasileiro e mundial será eternamente lembrada, não apenas pelas medalhas e títulos, mas também pela dedicação e paixão que ele imprimiu em cada partida.

