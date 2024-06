Perícia médica do INSS: saiba o que fazer em caso de resultado negativo

Atingir a compreensão plena sobre o processo de perícia médica conduzido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é crucial para todos que dependem de benefícios por incapacidade. Este procedimento tem o poder de determinar a continuidade do suporte financeiro em razão de enfermidades que impedem a realização de atividades laborais, seja de maneira temporária ou definitiva.

Garantir que você está bem-informado sobre as etapas a serem seguidas para acessar os resultados e, principalmente, entender como proceder em caso de resultados desfavoráveis é essencial. Nestas situações, há recursos disponíveis que podem ajudar a reverter a situação. Continue a leitura para descobrir como navigar por esse processo com maior eficiência.

Onde e como consultar o resultado da perícia médica?

A verificação dos resultados da avaliação médica do INSS pode ser feita com relativa facilidade por meio do portal oficial ou através de atendimento telefônico do órgão. Ao acessar a seção específica para “Benefício por Incapacidade: Resultado”, o requerente precisa fornecer algumas informações pessoais básicas como número de benefício ou requerimento, seus dados de nascimento, nome completo e CPF.

O que fazer se o resultado da perícia médica do INSS for negativo?

Um resultado negativo na perícia médica certamente gera frustrações. No ent.anto, existem passagens específicas que podem ser seguidas para tentar alterar esse cenário. O primeiro passo é entrar com um recurso administrativo. Isso pode ser feito diretamente no portal Meu INSS ou pelo aplicativo móvel, selecionando “Agendamentos/Solicitações” e, em seguida, optando por “Recurso Ordinário (1ª instância)”.

Considerando uma nova perícia médica do INSS?

Caso a resposta administrativa não seja satisfatória e o resultado negativo se mantenha, é possível requerer uma nova perícia médica. Recomenda-se esperar 30 dias a partir do resultado anterior para organizar sua documentação e argumentação de forma adequada, garantindo assim uma preparação eficaz para a nova avaliação. Essa reavaliação pode ser a chave para apresentar novas evidências ou documentos que substanciem sua condição de saúde.

Plano de ação após um resultado negativo do INSS

Acessar o portal Meu INSS para iniciar um recurso administrativo.

Procurar aconselhamento de um advogado especializado em direito previdenciário, se necessário.

Agendar uma nova perícia médica, considerando a janela de 30 dias após o resultado anterior.

Caminhar através desses passos pode elevar consideravelmente as suas chances de reverter um resultado desfavorável e assegurar os benefícios a que tem direito pelo INSS. Mantenha-se atualizado e preparado para agir de acordo com as exigências do seu caso específico.

Fonte: Terra Brasil notícias/Foto: Reprodução