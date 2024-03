Pesquisa Doxa aponta Zeca Pirão, Éder Mauro e Edmilson Rodrigues na liderança da corrida para a Prefeitura de Belém

O Instituto Doxa divulgou pesquisa eleitoral visando a corrida à Prefeitura Municipal de Belém nas eleições de outubro deste ano. A pesquisa foi encomendada pelo portal Estado do Pará Online. O levantamento diz respeito a pesquisa realizada entre os dias 27 de fevereiro e 02 de março deste ano. O vereador Zeca Pirão, o deputado federal Éder Mauro Barra e o atual prefeito Edmilson Rodrigues despontam os três primeiros lugares, respectivamente. O estudo mostra um crescimento do prefeito, que é candidato à reeleição, ele que ficou um bom tempo longe da mídia, enfrentou o problema do lixo e as enchentes do ano passado, e que também encara o desgaste natural do cargo. Zeca Pirão e Éder Mauro, entretanto, não sofreram qualquer desgaste nestes meses.

Segundo o Doxa, da primeira pesquisa sobre as eleições para Prefeito de Belém em 2024 feita em janeiro deste ano e esta divulgada agora, a novidade é um sinal de melhoria da imagem de Edmilson Rodrigues e de sua gestão municipal. Embora a melhoria seja muito discreta, em alguns casos dentro da margem de erro, analistas destacam uma interrupção na queda do prefeito e, em alguns tópicos, uma melhora que sugere o psolista voltando para a competitividade eleitoral.

Para alguns analistas políticos, o retorno da Prefeitura à mídia de massa, após um período de ausência entre abril e novembro de 2023, pode ser um dos fatores motivadores dessa discreta melhora no desempenho de Edmilson. Outros estudiosos atribuem a divulgação da assinatura do contrato com a empresa responsável pela revolução no sistema de limpeza da cidade como um dos elementos impulsionadores. A Prefeitura promete iniciar essa transformação em abril de 2024.

A pesquisa também investigou a expectativa da população em relação a esse novo capítulo na gestão da cidade. Há, ainda, os que atribuem ao apoio assumido publicamente pelo Partido dos Trabalhadores em Belém e a forma como o Presidente Lula reafirma sua aliança e disposição de colaborar com o atual prefeito da capital paraense.

Edmilson cresceu na intenção de voto espontânea. Saiu de 2,1 na primeira pesquisa anterior para 6,1 na pesquisa atual. Todos os três primeiros colocados cresceram.

Pirão tinha 3,7 em janeiro e agora tem 6,6. Mauro saiu de 2,2 em janeiro para 6,3. Isso mostra que o eleitorado começa a lembrar mais espontaneamente dos três que tendem a ser os principais concorrentes.

Na pesquisa estimulada, o Prefeito de Belém saltou de 7,5 na pesquisa passada para 10,0 nessa atual, ainda dentro da margem de erro, mas com tendência de melhora da vontade das pessoas reelegerem o atual Prefeito.

A rejeição de Edmilson ainda é muito alta, mas caiu levemente de 62% para 60,6 %. Os que desaprovam seu governo em Belém ainda formam um grande contingente, mas foi reduzido um pouco, caindo de 84,5% para 82,3 %.

Edmilson apresenta melhoria depois de longo período de baixa. Ainda tem muita água para correr até outubro de 2024. A opinião popular será muito impactada pelo volume de obras e serviços da Prefeitura, principalmente se conseguir limpar a cidade e passar a todos um bem-estar pessoal e ambiental. Mas alianças políticas envolvendo o governador Helder Barbalho, o Presidente Lula, as forças de esquerda, os movimentos da ultra-extrema direita bolsonarista, são elementos em jogo que vão influir no comportamento do eleitoral até a campanha eleitoral na Tv, Rádio, ruas e corpo a corpo.

REGISTROS

A primeira pesquisa do Instituto Doxa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Pará – T.R.E. O Doxa realizou a pesquisa entre os dias 20 a 24 de janeiro de 2024 com uma amostra de 1.000 entrevistas. Esta segunda pesquisa tem Registro Eleitoral, com Jadson Fernandes Chaves como estatístico eleitoral.

Imagens: Reprodução