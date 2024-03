‘Rock no Quadrado’ movimenta grande público na Orla da cidade

A proposta é de apresentar durante quatro meses consecutivos, especificamente, no primeiro domingo de cada mês. Assim iniciou ontem, domingo, 03 de março, o Rock no Quadrado 2024. O gênero musical com grande adesão popular movimentou a Orla da Cidade.

A primeira noite as atrações foram: King of Argilans Age, Seatle Sound, Prometheu, Phenomena e Aneurisma. Cada banda se apresentou durante 01 hora. Elas agitaram a grande plateia formada junto ao palco (quadrado) no meio da Praça do Mascotinho, na orla. E muitas homenagens aos artistas nacionais e internacionais do Rock foram interpretadas pelos artistas e pessoas afins ao gênero foram lembradas, como o saudoso comunicador do rádio Eddie Ribeiro (faleceu na última sexta-feira, 1º de março) da potente voz em várias mídias, a usava para a interpretação musical.

“Esse retorno de vocês participando deste evento é maravilhoso. Em homenagem aos amantes do Rock, como o radialista Eddie Ribeiro que nos deixou recente, com grande legado na comunicação santarena e na música, e para ele vamos cantar a música Easy de Lionel Ritchie que sempre interpretava nos palcos”, destacou o vocalista da Banda Phenomena em meio ao grande público, o Adrio Denner.

O vocalista da Banda Seatle Sound, o Pedro Love, diz que é um marco ao rock e demais gêneros musicais no palco do quadrado da Praça do Mascotinho. “Pisar neste palco é relembrar a primeira vez quando cante aqui, ainda como estudante do Colégio Dom Amando apresentei em público, e como músico de Bandas de Rock é emocionante. A energia é cada vez maior e com o apoio do governo municipal vai crescer mais”, disse.

O secretário municipal de cultura Adson Wender Tertulino, presente no evento, parabenizou a organização do Projeto Rock no Quadrado quanto ao fomento tradicional e gratuito ao público. “Novamente estamos no apoio na estrutura de palco e som, que neste ano, foi selecionado via estado pela Lei Paulo Gustavo. É necessário democratizar a musicalidade e reflexão proporcionada na letra e música do rock. Apoiamos a democratização em vários lugares do município”, destacou.

O idealizador do Rock no Quadrado, Daniel Pimenta, estava em êxtase com a participação popular e do apoio da Prefeitura/Semc . “A sensação é a das melhores, com esse público demonstra a recepção do público ao rock. Temos muito agradecer ao nosso secretário Adson e nosso Prefeito Nélio Aguiar pelo apoio excepcional. E nessa energia estamos organizando para levar para outros pontos, a previsão que a próxima etapa seja no bairro da Nova República”, explicou.

A Lindaia Santos, curte o Rock mais de 20 anos e veio apreciar o Show na Orla por conta da proposta, e diz que, “é uma das culturas importante, porque trazer a reflexão desse movimento, quando o governo municipal abraça Projetos na dinâmica, e retira-se o estereótipo negativos do rock. E o que vemos uma grande plateia, animada e cantando as musicas do rock. Parabéns aos organizadores e apoiadores”, elogiou.

Imagem: Agência Santarém