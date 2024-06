Fexpa escolhe cidade de Barcarena como sede do campeonato de xadrez rápido

Barcarena, conhecida como a ‘Cidade do Abacaxi’ da região Baixo-Tocantins, região metropolitana de Belém, recebe no sábado, 29, o Campeonato Paraense de Xadrez Rápido, organizado pela Federação Paraense de Xadrez – FEXPA. O evento terá como local a sede do Complexo Comercial Barcarenense, com início às 9h30.

Leonardo Silveira, presidente da FEXPA, contou que a escolha da cidade é por conta do grande fluxo de enxadristas barcarenenses.

O campeonato, aberto para todas as categorias do xadrez, oferece cinco mil reais em premiações. A inscrição custa R$ 40,00 e as informações sobre o regulamento podem ser obtidas pelo contato: (91) 98155-1547.

Há pouco tempo na presidência da FEXPA, Silveira vem desenvolvendo um trabalho de recuperação da modalidade olímpica junto aos enxadristas visando retomar os grandes jogos e a boa visibilidade do jogo de tabuleiro como um dos mais populares do mundo.

Imagem: FEXPA/Divulgação