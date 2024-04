Pesquisa mostra o vereador JK do Povão na liderança para a Prefeitura de Santarém

O Instituto Destak realizou pesquisa eleitoral com as intenções de voto para a prefeitura municipal de Santarém, no oeste paraense, região do Baixo Amazonas. A pesquisa ora divulgada mostra os nomes dos vereadores JK do Povão, do PL, José Maria Tapajós, do MDB, delegado Jardel, do Solidariedade, e Hugo Diniz, do PSDB na frente se o pleito acontecesse neste domingo, 21. A pesquisa foi realizada pela instituição antes da desistência da deputada e ex-prefeita Maria do Carmo, do PT. Assim, seu nome aparece em terceiro nas intenções de voto do eleitorado.

As informações foram divulgadas pelo portal Estado do Pará Online.

Conforme os nomes apresentados pelo Instituto JK, o vereador JK do Povão (PL) lidera com 38% das intenções de voto seguido por José Maria Tapajós (MDB) – candidato do atual prefeito Nélio Aguiar, com 32%; Maria do Carmo (PT), 13%; delegado Jardel (Solidariedade), 6% e Hugo Diniz (PSDB) com 1%. O pré-candidato Feliciano Braga (Novo) não pontuou.

Sem o nome da deputada Maria do Carmo e de Feliciano Braga, o cenário ficou assim: JK do Povão tem 41%; José Maria Tapajós, com 37%; delegado Jardel Guimarães aparece com 9% e professor Hugo Diniz, com 1%.

A saída de Maria do Carmo da disputa faz a diferença entre JK e Tapajós diminuir, ainda que dentro da margem de erro. A liderança de JK do Povão incomoda o MDB, que lançou José Maria Tapajós (MDB) para a disputa.

A pesquisa entrevistou 688 eleitores e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o número PA-022886/2024. A margem de erro é de 3,5% e o intervalo de segurança é de 95%.

Imagens: Divulgação