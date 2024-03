Polícia Civil do Pará abre inscrição para 42 vagas em Processo Seletivo Simplificado

O governo do Pará, por meio da Polícia Civil, abriu inscrições, nesta quarta-feira (13), para o preenchimento de 42 vagas no Processo Seletivo Simplificado para funções temporárias de nível médio e superior voltadas à instituição. Os candidatos poderão se inscrever até às 23h59, desta quinta-feira (14), conforme o edital n° 001/2024 – PSS/PC-PA, publicado ontem no Diário Oficial do Estado.

A seleção quer preencher 42 vagas, sendo de nível médio 15 para Assistentes Administrativos e 10 para Assistentes de Informática. Já para nível superior são ofertadas 5 vagas para Técnicos em Gestão de Infraestrutura – Engenharia Civil, 5 para Técnicos em Gestão de Infraestrutura – Arquitetura, 5 para Técnicos em Gestão Pública – Administração, 1 para Técnicos em Gestão de Informática- Ciência da Computação, 1 para Técnicos em Gestão de Informática -Engenharia de Sistemas. A jornada de trabalho para as funções será de seis horas diárias, totalizando 30 (trinta) horas semanais.

As inscrição, deverão ser realizadas exclusivamente, via internet, de forma gratuita. O candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br

“Para participar os interessados deveram preencher seus dados pessoais e encaminhar as comprovações de escolaridade, assim como a documentação exigida para os requisitos das vagas. Ao longo do processo os candidatos passarão também por entrevistas e até o dia 22 de abril deveremos divulgar o resultado final. A seleção oferece também vagas para pessoas com deficiência”, explicou o delegado-geral, Walter Resende.

Fonte: Agência Pará/Foto: Policia Civil