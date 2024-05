PF prende dois homens em investigações de abuso sexual infantil

A Polícia Federal deflagrou ontem, terça-feira, 21, a operação Resgate, em Ananindeua, município da região metropolitana de Belém, e na manhã desta quarta-feira, 22, a operação Grupo VIP no distrito de Mosqueiro. O objetivo é combater crimes de armazenamento e compartilhamento de materiais relacionados ao abuso sexual infantojuvenil na internet, além do crime de estupro de vulnerável.

A Polícia Federal cumpriu mandado de prisão temporária contra o investigado que mora em Ananindeua. Na ocasião, foram apreendidos um notebook e um celular.

Já em mosqueiro, o alvo foi preso em flagrante por armazenar imagens dos abusos em seu celular. Além do aparelho, foram apreendidos HDs em sua casa.

As investigações são resultado do trabalho contínuo da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da Policia Federal, no combate ao abuso sexual infantojuvenil cometido pela internet.

Os investigados responderão pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de pornografia infantojuvenil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, além do possível crime de estupro de vulnerável.

Imagens: Ascom/SRPF/PA