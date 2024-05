Ao vivo | Paysandu x Vila Nova | Copa Verde 2024 – Final Ida | 22.05.24

Eliminando o Remo nas semifinais da Copa Verde em disputa de pênaltis no mês passado, o Paysandu volta à competição para a partida de ida da final da Copa Verde 2024. O Papão enfrenta o Vila Nova nesta quarta-feira (22), às 20h, no Estádio da Curuzu. Acompanhe a transmissão ao vivo pelo YouTube da Super Marajoara, pela Rádio Marajoara AM 1130 e pelas redes sociais do Grupo Marajoara.

Em busca do tetracampeonato da Copa Verde, o Paysandu precisa vencer em casa para encaminhar a conquista. O momento é de apreensão, já que a equipe enfrenta um momento turbulento na Série B, sem vitórias dentro ou fora de casa. Resta à torcida ter paciência e apoiar o Papão para que o maior campeão da competição consiga se reerguer e vencer o jogo de ida nesta quarta-feira.

O Vila Nova terá muitos desafios nessa fase final da Copa Verde. Primeiro, a equipe não contará com 12 jogadores que não foram inscritos na competição. Na Série B, o time tem um retrospecto equilibrado em casa, com três vitórias e três derrotas. Já como visitante, o desempenho recente é preocupante, com a derrota por 1 a 0 para o CRB no último confronto.

Siga nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal:

Instagram: @aprovinciadopara

Instagram: @supermarajoara

YouTube: aprovinciadopara

YouTube: supermarajoara

Facebook: Super Marajoara

Facebook: A Província do Pará

Por: Marina Moreira