PF realiza apreensão de eletrônicos na PA-483. carga contrabandeada seguia de Barcarena para São Paulo

A Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Rodoviária Estadual, efetuou, na quarta-feira, 19, no início da Rodovia PA-483, a apreensão de uma carreta com grande quantidade de equipamentos eletrônicos contrabandeados. O valor estimado das mercadorias é de aproximadamente 2 milhões de reais. Dentre os materiais apreendidos constam 5.000 unidades de aparelhos de “TV BOX”, produto com comércio proibido no Brasil.

A carreta havia sido carregada no porto de Barcarena, aparentemente, com produtos provenientes da CHINA, e seguia para uma empresa localizada no bairro do Brás, em São Paulo/SP, área de forte comércio popular, quando foi interceptada por Policiais Rodoviários Estaduais e Policiais Federais.

O produto foi apreendido e encaminhado para a Receita Federal. As investigações prosseguem para identificar os responsáveis pela mercadoria contrabandeada.

Imagens: Ascom/SRPF/PA