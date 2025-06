Pingafogo/Cassazum goleia  e conquista título do Cinquentão do ASTCEMP

Uma campanha invicta e incontestável. O time do Pingafogo/Cassazum se sagrou campeão do Campeonato da Associação dos Servidores do Tribunal de Contas e Ministério Público- ASTCEMP, categoria Cinquentão, após golear a equipe da Polícia Civil, por 4 a 0. Os comandados de Ronaldo Cardoso foram superiores diante do adversário, sobretudo, no sistema tático que não deixou os policiais civis jogarem, e se apresentou muito atabalhoado no decorrer dos 90 minutos do jogo.

Os gols foram assinalados por Pablo(2), Cica e Klevio. Os atletas campeões foram Gato Seco, Naldo, Beto, Fernando, Cléber, Márcio, Jean, Afonso, Klevio, Marcos, Moca, Alexandre, Fernando e Frota. Ronaldo Ribeiro, com ótimo trabalho, foi o árbitro da partida, enquanto Wellington Saci atuou como mensário.

Logo depois da partida, houve a entrega das premiações comandada pelo diretor de sede da ASTCEMP, Eduardo Lobão, que parabenizou os atletas campeões, assim como a equipe da Polícia Civil, pela beleza da disciplina do time, o qual, mesmo goleado, se manteve na ética e disciplina.

A presidente do Cassazum, Heloísa Helena, prestigiou a decisão e parabenizou todos atletas e comissão técnica pela conquista do título, com assessoramento dos diretores Paulo, Ronaldo, Rúbio e do incansável colaborador da nova diretoria, Michel Lobato. Todos componentes da delegação do Pingafogo/Cassazum e também da nova diretoria do clube militar, enalteceram o apoio proporcionado pelo diretor Eduardo Lobão. Brevemente, essa recepção será retribuída pelo Cassazum, quando ocorrer um jogo amistoso entre ASTCEMP e a equipe militar.

Por Nonato Batista/texto e imagem