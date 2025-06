Encontro dos Astros encerra quadra junina na ASSEDUC, nesse domingo

A Diretoria da ASSEDUC, por meio do Departamento Social e Cultural, encerra no domingo, 29, a programação festiva da quadra junina, com apresentação de cinco atrações musicais, começando a partir das 14 horas. As atrações serão Waldécio & Trio, Banda Visual Show, Joelson Pantoja (Príncipe da Saudade), Beto & Leno e o DJ André Saudade. A sede campestre da ASSEDUC fica localizada na Rodovia Augusto Montenegro, em frente à Estação do BRT, do Conjunto Maguari.

Foram adotadas todas as medidas de segurança pelos organizadores da programação festiva, sobretudo, para os frequentadores do evento. E quem estiver na abertura do evento até às 15 horas, receberá uma promoção de cerveja com preço barato e depois os preços serão cobrados em tempo normais, conforme o presidente da ASSEDUC, desportista Edson Luiz, com endosso do vice-presidente Jair Campos & Diretoria.

Segundo Edson Luiz, durante o período de veraneio, a programação está em fase de conclusão para receber todos associados e convidados com grandes atrações musicais como a banda Visual Show, Joelson Pantoja (Príncipe da Saudade), Waldécio & Trio e outros vocalistas talentosos.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar