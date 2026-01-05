Quer economizar? Veja quais veículos ficam isentos do IPVA em 2026

Regra de 20 anos de fabricação beneficia milhares de motoristas; entenda as variações entre os estados.

Com a chegada de 2026, motoristas que buscam reduzir custos fixos anuais voltam os olhos para o mercado de usados. A grande novidade é a consolidação da regra nacional que garante isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para veículos com 20 anos ou mais. Na prática, modelos fabricados em 2006 deixam de pagar o tributo este ano.

Entenda a Regra em 2026

A isenção considera o ano de fabricação e não o ano-modelo. Embora a norma nacional de 20 anos sirva como um “teto”, diversos estados brasileiros mantêm benefícios para carros ainda mais novos.

Onde a isenção chega mais cedo?

10 anos (Fabricação 2016 ou anterior): Amapá (AP), Rio Grande do Norte (RN) e Roraima (RR).

Amapá (AP), Rio Grande do Norte (RN) e Roraima (RR). 15 anos (Fabricação 2011 ou anterior): Amazonas (AM), Bahia (BA), Ceará (CE), Distrito Federal (DF), Espírito Santo (ES), Goiás (GO), Maranhão (MA), Pará (PA), Paraíba (PB), Piauí (PI), Rio de Janeiro (RJ), Rondônia (RO) e Sergipe (SE).

Amazonas (AM), Bahia (BA), Ceará (CE), Distrito Federal (DF), Espírito Santo (ES), Goiás (GO), Maranhão (MA), Pará (PA), Paraíba (PB), Piauí (PI), Rio de Janeiro (RJ), Rondônia (RO) e Sergipe (SE). 20 anos (Fabricação 2006 ou anterior): São Paulo, Paraná e demais estados que seguem a regra nacional.

Modelos que ficam “IPVA Zero” em 2026

Muitos carros icônicos fabricados em 2006 agora entram na faixa de isenção total (nos estados de regra de 20 anos). Confira o que observar em cada um:

Honda Civic (G8): O famoso “New Civic” foi lançado em 2006. É um dos mais procurados, mas exige atenção ao estado da suspensão e custo de seguro.

O famoso “New Civic” foi lançado em 2006. É um dos mais procurados, mas exige atenção ao estado da suspensão e custo de seguro. Toyota Corolla: Conhecido pela robustez, os modelos 2006 costumam ter alta quilometragem; verifique o histórico de revisões.

Conhecido pela robustez, os modelos 2006 costumam ter alta quilometragem; verifique o histórico de revisões. Ford Fusion: Sedã de luxo que agora não paga imposto, mas cuidado: o consumo de combustível e as peças de reposição são caros.

Sedã de luxo que agora não paga imposto, mas cuidado: o consumo de combustível e as peças de reposição são caros. Chevrolet Astra: Com mecânica simples e peças baratas, é uma das opções mais racionais para quem quer fugir de custos altos.

Com mecânica simples e peças baratas, é uma das opções mais racionais para quem quer fugir de custos altos. Volkswagen Jetta e Renault Mégane: São carros confortáveis que entram na isenção, mas o seguro e a manutenção preventiva podem ser elevados.

O “X” da Questão: Nem tudo é de graça

A isenção do IPVA é um alívio, mas o proprietário deve ficar atento aos custos que permanecem obrigatórios:

Taxa de Licenciamento: Continua sendo cobrada anualmente. Manutenção: Veículos com duas décadas de uso exigem trocas frequentes de componentes de borracha, suspensão e sistema de arrefecimento. Seguro: Pode ser mais difícil (e caro) encontrar cobertura total para carros dessa idade; muitas seguradoras oferecem apenas proteção contra terceiros ou furto. Consumo: Carros de 2006 geralmente não possuem as tecnologias de eficiência energética dos modelos atuais, o que pode aumentar o gasto no posto.



Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará