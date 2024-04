Planetário do Pará abre inscrição para o VII Concurso Ciência e Arte

O Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA), da Universidade do Estado do Pará (Uepa), está com inscrições abertas para o VII Concurso Ciência e Arte na modalidade Música. As categorias são: infantil (6 a 12 anos), juvenil (13 a 17 anos), adulto (18 a 59 anos) e sênior (acima de 60 anos).

As inscrições podem ser realizadas gratuitamente até o dia 2 de agosto, por meio de formulário on-line. Vale destacar que a produção musical deve estar em formato MP3 ou MP4, tamanho 15 MB e deve ser anexada ao formulário.

Confira o edital completo aqui.

Foto: Marcelo Rodrigues (Ascom Uepa)