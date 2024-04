Prefeitura de Marituba entrega escola reformada, via pavimentada e praça no Bela Vista

Comemorando os 30 anos de emancipação política de Marituba, no sábado passado, dia 20, a prefeitura inaugurou a primeira praça do bairro Bela Vista, entregou os serviços de revitalização da Escola Municipal Júlia Freire e realizou o programa Prefeitura Itinerante, criado pela prefeita Patrícia Mendes.

A escola municipal foi toda reformada e recebeu equipamentos novos, espaços de acessibilidade, horta e muitos outros serviços.

A dona de casa Maria Madalena, 70 anos, aproveitou muito a comemoração. Ela tirou carteira de identidade, tirou fotos, se consultou com médico e acompanhou toda a programação.

“É muita coisa pra ver e fazer, eu nunca tinha visto isso no nosso bairro. A prefeitura está de parabéns por estar olhando para nós moradores do Bela Vista”, disse a dona de casa.

Além dos serviços na escola. A via que dá acesso foi pavimentada e sinalizada.

A prefeita Patrícia Alencar destacou que nos 30 anos de Marituba toda a população foi presenteada com melhores condições de vida.

“ O trabalho não para. Aqui no Bela Vista e em toda Marituba. Estou muito feliz por estar cumprindo a nossa missão de transformar a vida de todos. Obrigado pela confiança depositada na nossa gestão”, afirmou a gestora.

A primeira praça do Bela Vista é a nona a ser entregue à população pela Prefeitura de Marituba através do programa “Transformar para Viver Bem”. Além das novas praças o programa também pretende revitalizar todas as 24 existentes em Marituba.

O Prefeitura Itinerante é uma grande ação onde a população tem acesso a todos os serviços disponíveis da gestão, como atendimentos médicos, vacinas, emissão de documentos, serviços de Assistência Social, Defesa civil, Meio ambiente, segurança e educação.

