Projeto Tuna no CBC avança e promove sessão de palestras

Para alavancar o esporte amador através do Comitê Brasileiro de Clubes – CBC, o Projeto Tuna Luso Brasileira, por meio de sua diretoria e apoio do Sindicato de Clubes Sociais do Pará promovem duas importantes palestras no próximo dia 23, tendo como local a própria boate da agremiação cruzmaltina, a partir das 19 horas. A primeira palestra tem o tema “O Comitê Brasileiro de Clubes na Vida dos Atletas”, com Salatiel Campos, presidente do Sindiclubes atuando como palestrante, com início previsto para 19 horas, impreterivelmente. A segunda palestra, programada para 20 horas, tem o tema “O Emocional Faz A Diferença na Vida do Atleta”, com o psicólogo Elton Fonseca.

Poderão participar das palestras os atletas devidamente inscritos no “Programa CBC” e seus pais ou responsáveis, assim como membros das Comissões Técnicas dos Esportes Olímpicos constantes no projeto Tuna no CBC, assim como todos dirigentes do clube.

As duas palestras serão de suma importância para todas as pessoas vinculadas ao esporte amador e, por isso, a direção da Tuna conclama todos a prestigiarem os eventos que irão proporcionar aos atletas novos conhecimentos a nível de potencialidade técnica e física através dos ensinamentos dos palestrantes especialistas nos assuntos, diz Salatiel Campos.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar