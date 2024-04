Fórum debate o financiamento para cidades verdes e sustentáveis, em Belém

A cidade de Belém recebe diversas atividades simultâneas, que ocorrem 20 meses antes da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP-30). Entre as programações, ocorrem o XXIX Encontro Nacional das Capitais do Fórum CB27, o 2º Workshop do Gap Fund Step-Up Project América do Sul e Fórum UrbanShift Latin America. A realização dos eventos conta com o apoio da Prefeitura de Belém.

Oportunidade – Na tarde desta terça-feira, 16, o Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, recebeu o Fórum UrbanShift Latin America, que foca no tema do financiamento para cidades verdes e resilientes. Esse Fórum oferecerá oportunidades de capacitação e networking para cidades de toda a América Latina.

O vice-prefeito de Belém, Edilson Moura, participou do evento, representando o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues e fez questão de ler o discurso do prefeito. “Estamos fazendo os fóruns de mudanças climáticas em todos os distritos de Belém com o intuito de debater sobre o clima de Belém em um grande conferência”, leu Edilson Moura.

O ministro das Cidades, Jader Filho, destacou a visão do governo federal em apoiar as ações e eventos em Belém. “É muito importante esses eventos em Belém como uma preparação para a COP-30. O governo federal vem apoiando essa iniciativa de se discutir a Amazônia dentro dela”, assegurou o ministro.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Diney Souza