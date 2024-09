Polícia Civil do Pará integra operação nacional de combate a crimes cibernéticos

A Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão de Combates a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos (DCCV), vinculada à Diretoria Estadual de Combates a Crimes Cibernéticos (DECCC), deflagrou nesta quarta-feira (25), em Mosqueiro, Distrito de Belém, a operação denominada Terabyte, voltada ao combate a crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes.

A ação é nacional, envolvendo a Polícia Federal e as polícias civis dos estados, com orientação da Coordenação de Repressão aos Crimes Cibernéticos Relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil.

“A operação visa à integração entre as forças policiais federais e estaduais que atuam na persecução penal de criminosos que armazenam e compartilham material de abuso sexual infantojuvenil. Esta ação nacional reforça o nosso compromisso no combate à criminalidade e na defesa da dignidade de crianças e adolescentes”, disse o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende.

Mandado – Durante a operação foi cumprido um mandado de busca e apreensão, em Mosqueiro e área urbana de Belém, sobre a investigação da prática do crime de posse/armazenamento de conteúdo de abuso e exploração sexual infantil, conforme o Artigo 241-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), praticado por meios virtuais. Um perito da Polícia Científica do Pará também acompanhou a ação.

Foram apreendidos ainda quatro celulares relacionados aos investigados, que serão encaminhados à perícia para o esclarecimento dos fatos e identificação dos envolvidos.

Segundo a diretora da DECCC, delegada Vanessa Lee, “a ação efetuada hoje demonstra a seriedade com que a divisão especializada e a PCPA lidam com crimes cometidos contra crianças e adolescentes, além de garantir o bem-estar desse grupo e agir para que diminuam as ocorrências desses delitos”.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação