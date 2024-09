PF cumpre 30 mandados em operação contra tráfico de cocaína

Na manhã desta quarta-feira, 25, a Polícia Federal deflagrou a Operação “Hierarquia”, com o objetivo de cumprir 30 mandados judiciais expedidos pela 2ª Vara de Delitos de Tóxicos de Porto Velho/RO, sendo dez de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão. A investigação teve início em fevereiro de 2023, após a prisão em flagrante de um cabo do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, que foi detido transportando 48 kg de cocaína em Porto Velho/RO. Na semana seguinte, um sargento da PM/RO, irmão do bombeiro, foi morto, junto com outro comparsa, durante uma intervenção policial em Goiás/GO, enquanto transportavam cerca de 60 kg de cocaína.

Em agosto de 2023, um ex-sargento da PM/RO, acompanhado de outro integrante da organização criminosa, foi preso em flagrante enquanto transportava 37 kg de cocaína na BR-319, em direção a Humaitá/AM. Em março de 2024, após ter obtido liberdade provisória, o ex-sargento foi novamente preso, desta vez transportando 35 kg de cocaína na cidade de Itabuna/BA.

Com a decisão expedida pela 2ª Vara de Delitos de Tóxicos de Porto Velho/RO, o ex-sargento foi detido pela PF/PA na manhã desta quarta-feira na cidade de Marabá, sudeste do Pará. O carro do alvo foi apreendido e o canil da Guarda Municipal de Marabá/PA foi acionado para auxiliar nas buscas por entorpecentes no interior do veículo. Não foram encontradas drogas no automóvel.

Acredita-se que grande parte das drogas que havia sido apreendida tinha como destino o Nordeste brasileiro, mais especificamente a Bahia. Durante as investigações, foi identificado o líder da organização criminosa no Nordeste, que seria o destinatário da droga. As ações se deram nas cidades de Porto Velho/RO, Guajará Mirim/ RO, Londrina/PR, Marabá/PA, Itabuna/BA e Itapicuru/BA.

