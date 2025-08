Polícia Civil do Pará prende cinco suspeitos por venda de ingressos falsos do Remo

A Delegacia de Proteção ao Torcedor e Grandes Eventos (DPTGE) da Polícia Civil do Pará prendeu na manhã de 6 de junho, em Belém, cinco pessoas envolvidas na venda de ingressos falsificados para jogos do Clube do Remo. A operação resultou na apreensão de seis celulares, R$ 7.900 em espécie e uma motocicleta usada no esquema.

As prisões aconteceram após monitoramento de um dos suspeitos, conhecido em boletins anteriores por práticas ilícitas. A abordagem ocorreu na Travessa Doutor Enéas Pinheiro, bairro do Marco. Ao serem abordados, nenhum dos envolvidos conseguiu justificar a origem do dinheiro ou dos objetos apreendidos .

Todos os cinco foram autuados por associação criminosa (art. 288 do Código Penal). Após pagamento de fiança, foram liberados e responderão ao processo em liberdade. As investigações continuam para identificar outros integrantes da quadrilha e canais de distribuição dos ingressos falsos.

Imagem: Agência Pará