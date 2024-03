Polícia Civil prende homem por comercializar armas e munições de arma de fogo em Barcarena

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Vila dos Cabanos, em Barcarena, prendeu na tarde de quarta-feira (6), um comerciante investigado por vender de forma ilegal armas de fogo e de munição de arma de fogo. As apurações iniciaram após o recebimento de denúncia anônima, confirmada com trabalho investigativo que corroborou a suspeita do crime.

Segundo o delegado Guilherme Traldi, que coordenou a ação, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram apreendidos: R$162.400,00 (cento e sessenta e dois mil e quatrocentos reais) em espécie, dinheiro de procedência duvidosa; além de duas armas, caixas de pólvora e munições de diversos calibre.

“Estamos atentos às denúncias anônimas e garantimos o sigilo do denunciante. O autuado em flagrante tinha um mercado e utilizava o estabelecimento de fachada para maquiar o comércio ilegal de armas e de munições para arma de fogo. Com essa ação conseguimos também apreender as munições e material ultlizado para a produção e comercialização ilegal”, contou.

O delegado-geral Walter Resende destacou a importância da denúncia anônima para o trabalho investigativo. “A denúncia anônima é uma ferramenta fundamental para a Polícia Civil, pois permite que cidadãos relatem atividades criminosas sem temer retaliações ou represálias. Essas informações fornecidas de forma anônima muitas vezes desempenham um papel fundamental na investigação e resolução de casos, fornecendo pistas valiosas e ajudando a polícia a agir proativamente contra o crime”, reforçou o gestor.

Denúncia – Quaisquer informações que possam ajudar a polícia podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação