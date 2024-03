Casa das Artes e Centro de Estudos Cinematográficos debatem sobre filmes do Oscar

Nesta sexta-feira (8), a Casa das Artes, irá realizar uma ação cultural dedicada aos indicados e favoritos ao Oscar 2024. A primeira Roda de Cinema inicia a partir das 18h30, na Casa das Artes, com entrada gratuita.

A ideia do projeto é proporcionar um momento de debates, palestras ou cursos vinculados ao cinema, e para este caso, será comentado os indicados ao Oscar 2024. Entre os destaques deste ano, destacam-se os filmes “Oppenheimer”, dirigido por Christopher Nolan, “Assassinos na Lua das Flores”, de Martin Scorsese, e “Pobres Criaturas”, do grego Yorgos Lanthimos.

A cerimônia do Oscar é um dos eventos do cinema americano mais aguardado pelo público da sétima arte, o evento acontecerá neste próximo domingo (10), no Dolby Theater, em Los Angeles.

Serviço:

Evento: Roda de Cinema sobre os indicados para o Oscar 2024

Local: Casa das Artes, sala 23

Horário: 18h30

Endereço: R. Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236

Entrada Franca

Foto: Divulgação