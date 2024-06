Prefeitura de Belém encerra amanhã programação da Semana de Meio Ambiente

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), vai realizar, nessa terça-feira, 11, uma mesa-redonda para debater o trabalho que a gestão municipal vem realizando a fim de prevenir desastres climáticos na cidade. Com o tema “A importância dos dados para prevenção e adaptação aos desastres climáticos”, o evento, que marca o encerramento da programação da Semana do Meio Ambiente, será realizado das 9h30 às 12h, no teatro do Shopping Bosque Grão-Pará. O evento é gratuito.

“Além do trabalho operacional, é muito importante que a sociedade conheça o que o município de Belém tem feito para se preparar e se adaptar aos problemas decorrentes das mudanças climáticas. A Secretaria de Meio Ambiente não se resume somente à poda, roçagem e paisagismo. Ela é muito mais que isso. Ela tem a finalidade de preparar a cidade, de forma estratégica, para enfrentar os problemas climáticos. Juntos podemos ter uma cidade mais sustentável, mais resiliente e mais inclusiva”, destaca a secretária de Meio Ambiente de Belém, Christiane Ferreira.

Imagem: Agência Belém