Estação das Docas tem Feira de Moda com show da Banda Warilou, no domingo (30)

No próximo domingo (30), a Estação das Docas recebe a 32ª edição da Feira Arte e Chic Belém. Com entrada gratuita, o evento terá como temática o São João, e, de 12h às 22h, diversos empreendedores regionais irão expor artigos em moda, artesanato e decoração, no armazém 3 do complexo turístico. A Feira também terá um espaço gourmet, e palestras de fomento à inclusão de pessoas que com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Os visitantes vão poder apreciar, também, a um show da Banda Warilou.

Já consolidada como vitrine para o empreendedorismo loca a Feira Arte e Chic Belém ocorre desde o ano 2017, e já beneficiou centenas de artesãos, estilistas e fashion designers, chefes de cozinha, confeiteiros, e empreendedores em geral. O público poderá conferir, durante o evento, produtos como joias, bijuterias, acessórios, moda artesanal, roupas, calçados, brinquedos, livros, artigos de decoração, entre outros itens.

“Convidamos o público a prestigiar a nossa feira, que estará repleta de novidades e artigos de qualidade. É uma oportunidade de conhecer o trabalho realizado por diversos empreendedores locais e colaborar com o crescimento e valorização da economia criativa regional”, destaca Chrys Nery, coordenadora da Feira.

Espaço Gourmet

No espaço gourmet, a Feira buscará valorizar a gastronomia regional, além de também oferecer outras diversas opções que revelam a criatividade dos expositores em se tratando da utilização de iguarias da Amazônia e combinações com a culinária de outras regiões, além, é claro, de comidas típicas da quadra junina como mingau de milho, canjica e outras.

Banda Warilou

Toda edição da feira traz um artista regional e, para esta edição de São João, a Feira Arte e Chic Belém trará a Banda Warilou para animar o público na Estação das Docas. O show terá início às 20h30. Antes, às 17h, se apresenta o Grupo Cultural canto do Aracuã.

Ação Social

Nas últimas edições, a Feira Arte e Chic Belém abriu espaço para ações sociais diversas, como o “Espaço Autismo”, que recebe atividades de fomento à inclusão de pessoas que apresentam o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Neste domingo (30), o evento terá as palestras “Cuidar de quem cuida” com o psicólogo Caio Natividade e “O Transtorno de linguagem associado ao TEA”, com a fonoaudióloga Sara Cutrin, além de uma aula prática de gastronomia inclusiva com a gastróloga Vanja Rodrigues.

“O objetivo desse trabalho é favorecer a alimentação de crianças com seletividade alimentar. Por conta dessa seletividade existe uma dificuldade muito grande das mães alimentarem suas crianças. Nesse sentido, desenvolvemos algumas receitas que favorecem o processo de alimentação nutritiva e mais funcional”, conta Vanja Rodrigues.

Programação completa:

14h – Palestra ‘Cuidar de quem cuida’, com o psicólogo Caio Natividade

14h30 – Aula Show Receita de Pão de Castanha, com a gastróloga Vanja Rodrigues, que discutirá sobre seletividade alimentar

15h30 – Palestra ‘O transtorno de linguagem associado ao TEA’, com a fonoaudióloga Sara Cutrin

17h – Grupo Cultural Canto do Aracuã

20h30 – Show Banda Warilou

Serviço:

Feira Arte e Chic Belém

Data: Domingo, 30 de junho de 2024

Local: Estação das Docas – Armazém 3

Hora: 12h às 22h

Entrada Franca

Texto de Beatriz Santos / Ascom OS Pará 2000

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação