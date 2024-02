Polícia Federal, em parceria com PM/PA, captura foragidos condenados por crimes sexuais no oeste do Pará

A Polícia Federal realizou, juntamente com a Polícia Militar, ontem, terça-feira, 27, efetuou a prisão de três foragidos condenados pela Justiça do Pará pelo cometimento de crimes sexuais. Todos com mandados de prisão em aberto. O primeiro foi capturado pelo Núcleo de Capturas da Polícia Federal em Santarém (NUCAPT) em conjunto com a Inteligência da Polícia Militar do Pará (PMPA). Aos 39 anos, era procurado desde 2018 por um estupro na cidade de Santarém/PA.

O segundo foi capturado pelo 18º BPM em Monte Alegre/PA após levantamentos realizados pelo NUCAPT de Santarém em conjunto com a Inteligência da Polícia Militar do Pará (PMPA). Aos 50 anos, era procurado há mais de 03 anos por estupro.

O terceiro foi capturado pelo NUCAPT da Polícia Federal no Mato Grosso em apoio ao NUCAPT de Santarém. Aos 29 anos, era procurado há cerca de 01 ano por um estupro de vulnerável.

Ilustração: SRPF