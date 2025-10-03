sexta-feira, outubro 3, 2025
Paulo Ferreira recebe reconhecimento nacional por entrega de obras da educação em Portel

O município de Portel, no arquipélago do Marajó, ganhou destaque nacional após o prefeito Paulo Ferreira receber do Governo Federal e do Ministério da Educação (MEC) um Certificado de Reconhecimento pela conclusão de importantes obras da educação básica por meio do Pacto Nacional pela Retomada de Obras (Novo PAC). Segundo o Ministério da Educação, Portel figurou entre os municípios que cumpriram integralmente as metas pactuadas, com a entrega de:

•                            4 creches

                             •     2 escolas de Ensino Fundamental

                             •     1 quadra poliesportiva coberta

Todas foram construídas com recursos federais e concluídas dentro do prazo estabelecido — um feito raro no cenário nacional, em que mais de cinco mil obras da educação ainda estão paralisadas.

Com esse resultado, Portel se torna exemplo positivo na aplicação de recursos públicos, sendo um dos poucos municípios brasileiros sem obras federais paralisadas. O reconhecimento oficial reforça a imagem de Paulo Ferreira como uma das principais lideranças municipais do Marajó.

Para Paulo Ferreira, o certificado é mais do que uma honraria, é prova de que a educação tem sido tratada como prioridade.

“Nós acreditamos que investir em educação é garantir futuro para o nosso povo. Esse reconhecimento fortalece nosso compromisso de seguir trabalhando com responsabilidade e resultados concretos,” afirmou o prefeito.

EDUCAÇÃO COMO BASE

Com as novas unidades entregues, centenas de crianças foram beneficiadas com vagas em tempo integral, reforçando políticas de acolhimento, segurança alimentar e combate à evasão escolar. As escolas e creches entregues também garantem melhores condições de trabalho para professores e servidores da rede municipal.

PORTEL EM CRESCIMENTO

Além das obras reconhecidas pelo MEC, a gestão municipal afirma que novos investimentos estão em andamento em áreas como infraestrutura, saúde e esporte, consolidando uma fase de expansão para o município.

O reconhecimento federal deve impulsionar ainda mais a imagem de Portel como cidade modelo em gestão pública no Marajó

Por Guilherme Braga/Imagem: Lucinha Bahia/PMP

