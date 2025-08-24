Polícia Militar apreende 176 kg de drogas em operação no oeste do Estado

A Polícia Militar do Pará, por meio da Agência de Inteligência Intermediária do CPR X, apreendeu entorpecentes durante a ação conjunta com o 15º Batalhão de Polícia Militar – Batalhão Transamazônica, em Itaituba, região sudoeste do Pará. A ação se registrou ontem, sábado, 23.

A operação foi deflagrada após informações repassadas ao comando do CPR X sobre um possível carregamento de drogas que seguia pela Estrada de Barreiras. Com o apoio de viaturas do CPR X e do 15º BPM, as guarnições montaram um ponto estratégico de monitoramento e identificaram o veículo suspeito, que estava sendo acompanhado por duas motocicletas.

Ao perceberem a aproximação da polícia, os ocupantes tentaram fugir pela estrada, mas foram interceptados na altura do km 18.

Durante a perseguição, o carro utilizado pelos suspeitos apresentou pane, levando-os a seguir apenas nas motocicletas. Na fuga, acabaram se deparando com outras viaturas em serviço, o que resultou na queda dos suspeitos e em sua prisão.

Durante a ação, foi necessária a presença do Corpo de Bombeiros para prestar atendimento a um dos envolvidos que ficou ferido. Os suspeitos foram conduzidos à 19ª Seccional Urbana de Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido.

A polícia apreendeu 140 tabletes de entorpecentes, totalizando 176,5 kg de substância análoga a skank (conhecida como “supermaconha”); duas motocicletas; e um veículo modelo Corsa, de cor vermelha.

“Essa apreensão demonstra a eficiência do trabalho integrado da nossa tropa. A Polícia Militar do Pará permanece vigilante e comprometida em combater o tráfico de drogas, retirando de circulação uma grande quantidade de entorpecentes que certamente abasteceria o crime organizado na região”, destacou o comandante do CPR X, coronel Márcio Abud.

A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil, que dará prosseguimento às investigações.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias