PARÁ

Policiamento ciclístico fortalece presença da PM em Afuá, na Ilha do Marajó

Em comemoração ao Dia do Ciclista, celebrado nesta terça-feira (19), o município de Afuá, localizado na Ilha do Marajó, destaca-se pelo uso inovador de bicicletas no policiamento local.  A Polícia Militar do Pará implementou um modelo de policiamento ciclístico que tem garantido maior eficiência e presença nas ruas da cidade.  Composto por 25 policiais, o efetivo realiza rondas ostensivas, pontos-base em locais estratégicos, rondas preventivas e ações integradas com outros órgãos locais. 

O uso das bicicletas permite que os policiais circulem com agilidade por áreas de difícil acesso, como passarelas e ruas estreitas, comuns na região.  Além disso, a mobilidade proporcionada pelas bicicletas facilita o contato direto com a comunidade, fortalecendo a relação de confiança entre a polícia e os cidadãos.

Reconhecendo as particularidades da região, a PM de Afuá também conta com o apoio de uma lancha, utilizada para deslocamentos em áreas mais distantes ou de difícil acesso pelos meios terrestres.  Essa integração entre os meios de transporte terrestre e fluvial amplia a cobertura da segurança pública no município. 

Reconhecimento da comunidade

Moradora local, Joiciane Pinheiro, de 35 anos, expressou seu apreço pelo trabalho da polícia: “Sabemos que a Polícia Militar desempenha um papel crucial na sociedade. Aqui em Afuá, o trabalho da polícia tem sido excelente, sempre proporcionando mais segurança aos cidadãos afuaenses. Todo respeito e admiração a esses profissionais que desempenham seu papel com tamanha eficiência.” 

Imagem: Agência Pará

