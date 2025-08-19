terça-feira, agosto 19, 2025
Belém garante 53 mil leitos para a COP30 com preços justos, afirma ministro do Turismo

O ministro do Turismo, Celso Sabino, anunciou que a cidade de Belém está preparada para receber a COP30 com 53 mil leitos garantidos e preços justos para todos os participantes.  Durante entrevista ao programa “Bom Dia, Ministro”, transmitido pelo Canal Gov, Sabino destacou os esforços do governo federal para garantir uma hospedagem acessível e de qualidade durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, marcada para novembro deste ano. 

O governo federal, em parceria com a iniciativa privada, investiu R$ 382 milhões por meio do Fungetur (Fundo Geral do Turismo) para a construção, ampliação e requalificação de hotéis em Belém.  Além disso, foram cedidas diversas áreas para a construção de novos estabelecimentos hoteleiros, garantindo uma oferta de leitos superior à da COP29, realizada em Baku, no Azerbaijão, que contou com 24 mil leitos.

Sabino informou que o governo brasileiro está disponibilizando mais de 2.400 quartos individuais para a ONU, com tarifas a partir de US$ 100.  As delegações de países com menor PIB per capita terão diárias entre US$ 100 e US$ 200, enquanto os países com maior PIB per capita pagarão entre US$ 200 e US$ 600.  Além disso, em acordo com a rede hoteleira local, entre 10% e 20% dos quartos terão diárias de US$ 300. 

Combate a abusos nos preços

O ministro reconheceu que houve casos de abusos nos preços de hospedagem, como o de um hotel de três estrelas que chegou a cobrar R$ 6 mil por diária.  No entanto, com o aumento da oferta de leitos, o mesmo hotel reduziu o valor para R$ 2.500.  Sabino afirmou que, com a ampla oferta de leitos, os estabelecimentos que praticarem preços elevados terão duas opções: reduzir os preços ou ficar com os imóveis desocupados. 

Inclusão e gastronomia regional

Além das questões de hospedagem, Sabino destacou a importância da inclusão de alimentos típicos da Amazônia no evento.  Após um equívoco no edital de seleção de fornecedores, que inicialmente restringia o uso de ingredientes como açaí, tucupi e maniçoba, o governo brasileiro interveio para garantir que esses produtos estejam presentes na alimentação da COP30.  Sabino enfatizou que a gastronomia de Belém é reconhecida internacionalmente e que todos os alimentos servidos seguirão rigorosos controles de segurança alimentar. 

Imagem: Agência Pará

