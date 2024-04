Ponte usada por invasores da TI Apyterewa é destruída para evitar a volta de exploradores ilegais à área

Operação Polícia Federal, Força Nacional e Funai destruiu uma ponte usada por exploradores ilegais da Terra Indígena de Apyterewa, no município de São Félix do Xingu/PA. A ação foi a pedido da Funai, para evitar a volta de invasores ao local.

Explosivistas da Polícia Federal detonaram a ponte clandestina em duas etapas: uma explosão na quinta-feira e outra na sexta-feira (25 e 26/4). A estrutura tinha 61 metros de comprimento e 4,6 metros de largura, sustentada por oito pilares de concreto. A ponte, na região do Paredão, é conhecida como Bucha do Natanael e servia como principal acesso à Terra Indígena.

CONTEXTO

A ação faz parte da operação de Desintrusão das Terras Indígenas Apyterewa e Trincheira Bacajá, em atendimento à decisão do Ministro

Luís Roberto Barroso, proferida na Pet.9585/ADPF 709. Durante segundo semestre de 2023, foram retirados gados, inutilizadas estruturas de fazenda e destruídas pistas de pouso.

De acordo com o Centro de Monitoramento Remoto da Funai, a região da TI Apyterewa foi a área de floresta amazônica mais desmatada entre os anos de 2019 e 2022. As disputas territoriais remontam à década de 1980, quando os primeiros invasores da terra indígena se instalaram na região.

O povo Parakanã, que ocupa 22 aldeias pela Terra Indígena, convivia com o barulho das serras, com rejeitos de mineração no Rio Xingu e com circulação de caminhões transportando toras de madeira, além da exploração de gado, tudo feito de maneira ilegal.

Imagem: Divulgação/SRPF