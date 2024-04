Governo do Pará assina ordem de serviço para asfaltar ruas de Tailândia

Cumprindo agenda nesta sexta-feira (26) em Tailândia, no nordeste paraense, o governador do Estado, Helder Barbalho, e a vice-governadora, Hana Ghassan, assinaram a ordem de serviço que garante mais 7Km de pavimentação asfáltica e drenagem por meio do programa “Asfalto Por Todo o Pará”. O município já foi beneficiado com outros 18Km da iniciativa.

“É uma satisfação estar aqui, junto com a Hana, para liberar mais 7Km de asfalto para os bairros de Tailândia. Já estamos com as máquinas para iniciar. Aqui é assinar o papel e liberar o dinheiro para começar imediatamente. Tirando o povo da lama no inverno e da poeira no verão, podem contar com o nosso trabalho”, disse o governador Helder Barbalho.

Serão investidos mais de R$ 17 milhões na ação. As obras serão executadas pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP) e contemplarão asfalto de vias, drenagem, terraplanagem, calçada, meio-fio, sarjeta e sinalização viária.

O prefeito de Tailândia, Paulo Liberte Jasper, o “Macarrão”, falou dos incentivos do governo do Estado. “O nosso governador trouxe mais 7KM de asfalto, a quem agradeço, de coração. Vamos avançar, porque Tailândia tem pressa de crescer”, falou.

O Asfalto Por Todo o Pará, desde a sua criação em 2019, garante serviços para a melhoria da infraestrutura urbana nos 144 municípios paraenses. Ao todo, o programa já executou mais de 1,2 mil km de asfalto no estado.

Texto: Lucas Freitas (Ascom SEOP)

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Lelis/Ag Pará