Carly Rae Jepsen toca “Baby”, de Gal Costa e Caetano, em seu casamento

Cantora de “Call Me Maybe” se casou com produtor Cole Marsden Greif-Neill em Nova York e escolheu clássico brasileiro para a saída da cerimônia

Dora Arai, colaboração para a CNN Brasil

A cantora Carly Rae Jepsen, 39, subiu ao altar no dia 4 de outubro para se casar com o produtor musical e vencedor do Grammy Cole Marsden Greif-Neill, no icônico Chelsea Hotel, em Nova York.

A cerimônia contou com um momento especial: logo após trocar votos com o marido, a canção “Baby”, de Gal Costa e Caetano Veloso, ecoou pelos corredores da igreja.

O detalhe foi revelado pela própria cantora, que é dona de um dos maiores hits dos anos 2010 (“Call Me Maybe'”) em entrevista à Vogue americana, que divulgou diversos registros do casamento. Segundo Carly Rae, a música brasileira foi escolhida para embalar a saída dos noivos da cerimônia, acompanhados dos pais e padrinhos.

Foto do casal ao som de “Baby” de Gal Costa e Caetano Veloso. • Michelle Pullman of St.Chelle

“Caminhar até o altar parecia um sonho febril”, contou a artista à revista sobre o momento. “Nada superará o momento em que nos olhamos e, para ser sincera, durante a primeira metade do casamento não conseguimos ver mais ninguém.”

A cerimônia intimista foi decorada com flores silvestres e aconteceu no Chelsea Hotel, local histórico que já abrigou nomes como Mark Twain, Jimi Hendrix, Patti Smith e Madonna. O vestido da noiva foi uma criação do designer australiano Toni Maticevski.

Instagram/Carly Rae Jepsen