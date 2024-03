Prefeitura de Belém inscreve feirantes para Jogos do Ver-o-Peso

Os feirantes da maior feira aberta da América Latina estavam animados para se inscrever nos Jogos do Ver-o-Peso, que este ano terá cinco modalidades. A atividade faz parte da programação oficial do aniversário de 397 anos do Ver-o-Peso. Neste ano, a comemoração conta com a uma novidade: a modalidade de descascar pupunha. As tradicionais provas de descascar macaxeira, descascar castanha mais rápido, beber açaí com peixe frito e farinha mais rápido e do masterchef do Veropa, que escolherá o melhor prato produzido pelos cozinheiros, continuam fazendo parte da festa.

Representantes de vários órgãos da Prefeitura de Belém reuniram na manhã de hoje, 23, no Solar da Beira, para tratarem dos últimos preparativos. Membros da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel) caminharam durante toda a manhã no Ver-o-Peso inscrevendo os interessados em participar dos Jogos.

Cada prova terá 12 participantes. Os jogos estão programados para ocorrer na próxima quarta-feira, dia 27, às 8h. Nesse dia, os trabalhadores do Ver-o-Peso interessados em participar devem procurar a equipe da Sejel para verificar se ainda há vagas nas modalidades.

A vendedora de pupunha Crislene Fiel, de 35 anos, será uma das participantes da nova modalina. Há 18 anos trabalhando no Ver-o-Peso, ela gostou da dinâmica dos jogos. “É uma nova dinâmica, uma boa ideia, porque nunca se teve essa criatividade de prova”.

Os vendedores de pupunha vendem o fruto de novembro a maio, período da safra. “O Ver-o-Peso é uma família. Aqui é a maior feira a céu aberto da América Latina. É que nem coração de mãe, abraça todo mundo, quem chega pede para voltar”, ressalltou.

Michel Martins, de 42 anos, é tetracampeão da modalidade de quem bebe açaí com peixe frito e farinha mais rápido. Ele está confiante que conseguirá o quinto título neste ano. Trabalhando Ver-o-Peso há mais de 25 anos, hoje ele vende goma e tucupi. “Isso aí é quando dá certo, é engolir sem mastigar mais rápido possível”, conta o segredo do campeão.

“Boa parte da minha vida o Ver-o-Peso representa coisas boas. Tudo o que tenho hoje consegui daqui. Casa, carro”, disse Michel. “Os jogos são um momento de alegria, nos últimos anos não teve. Agora está voltando. O pessoal sentiu falta. É uma alegria. Às vezes dá certo de ganhar alguma coisa”, completou.

Um dos concorrentes na mesma modalidade é Gerson Santos, de 41 anos, mais conhecido como Muhammad, que trabalha descascando mandioca. O feirante afirmou que os jogos do Ver-o-Peso são a diversão dos trabalhadores. “Eu vou para cima. Eu quero ganhar”, assegurou. “Todo ano desde quando teve era segundo, terceiro. O bom é que mesmo se não ganhar já sai com o bucho cheio, não precisa nem comprar o almoço”.

De acordo com o coordenador de eventos da Sejel, Eder Lorrand, os jogos dos Ver-o-Peso é uma forma de valorizar os trabalhadores da feira. “A aceitação tem sido 100% devido não termos feito nos últimos anos nenhuma edição, por causa da pandemia. Estamos retomando os Jogos do Ver-o-Peso e todos estão muito felizes com a volta”, destacou.

Descascar pupunha

A nova modalidade de descascar a pupunha tem chamado a atenção. “Nós tivemos a ideia de fazer essa nova modalidade de descascar pupunha para substituir o descasque de cupuaçu, que está em falta neste período. A pupunha agora está mais em evidência”, declarou. Além de troféus e medalhas, os vencedores ganharão uma premiação em dinheiro.

A feirante Iane de Jesus Correia está há um ano trabalhando no Ver-o-Peso. Ela vai participar pela primeira vez Masterchef do Veropa. Na prova cinco cozinheiros e cozinheiras farão pratos avaliados por cinco jurados especialistas. “Eu invento minhas comidas, eu vou inventando. Quem sabe a gente não agrada?”.

Ela acredita que a reforma do Ver-o-Peso, já iniciada pela Prefeitura, trará melhorias utilizadas por todos. “Eu acho que vem para a melhoria da gente, de todos. Tanto para quem trabalha, quanto para a população que frequenta. É um ponto turístico, creio e espero que a reforma venha trazer muitas melhorias, para todos no geral”, afirmou.

Texto: Vito Gemaque



Fonte: Agência Belém/Foto: Vito Gemaque