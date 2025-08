Prefeitura de Belém reforça limpeza nos cemitérios antes do Dia dos Pais

Com a proximidade do Dia dos Pais, celebrado no próximo domingo (10), a Prefeitura de Belém intensificou os serviços de limpeza e manutenção nos principais cemitérios da capital e distritos. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) e segue até sábado (9).

Os serviços incluem roçagem, varrição, coleta de lixo, pintura de meios-fios e ajustes em áreas de circulação. Os principais locais atendidos são os cemitérios Santa Izabel (Guamá), São Jorge (Marambaia), Santa Isabel (Icoaraci) e o Cemitério da Vila (Mosqueiro).

De acordo com a Sezel, o reforço nas ações é comum em datas de maior visitação, como Dia das Mães, Finados e Dia dos Pais, embora o serviço de manutenção seja realizado ao longo de todo o ano.

A prefeitura também deve ampliar o número de equipes de apoio durante o fim de semana para garantir a segurança e orientar os visitantes. A recomendação é que a população evite horários de maior fluxo e siga as instruções dos agentes no local.

Ressocialização por meio do trabalho

Um dos destaques desta edição é a participação de detentos do sistema penitenciário nas ações de limpeza do Cemitério Santa Izabel. A atividade é realizada em parceria com o sistema de justiça e visa promover ressocialização por meio do trabalho supervisionado. Segundo a Sezel, além de contribuir para a conservação dos espaços públicos, a iniciativa oferece oportunidades de reintegração social aos apenados.

Imagem: Reprodução Tv Liberal