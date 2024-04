Prefeitura realiza projeto Escolas Ambientais em sintonia com a COP 30

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), iniciou anteontem, terça-feira, 16, uma formação sobre o Projeto Escolas Ambientais/COP 30 para alunos do 4º e 5º anos da rede municipal. A formação, coordenada pela Escola de Educação Ambiental – Escola do Parque, está dividida em duas etapas, teoria e prática. A parte teórica iniciou ontem, no auditório da Escola do Parque e seguirá até 26 de abril envolvendo alunos das 60 escolas da rede municipal. Logo após, será ofertada a parte prática do projeto.

Como forma de contemplar todas as escolas, a coordenação dividiu-as em polos. Desta forma, as duas maiores escolas de cada polo e as turmas do 4º e 5º anos escolheram dois alunos para participar da formação.

Após o repasse (teórico e prático) os alunos voltarão para suas escolas com a missão de debater com os colegas e professores e desenvolver um projeto ambiental específico no ambiente escolar onde estão inseridos.

O Projeto Escolas Ambientais é desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), onde 15 acadêmicos dos cursos de Biologia, História, Geografia e Ciências vão auxiliar os alunos juntamente com a equipe da Escola do Parque no desenvolvimento dos projetos.

A Professora Alice Dias, coordenadora do curso de Licenciatura em Geografia da Ufopa e coordenadora do Núcleo de Estágio do ICED/Ufopa, comentou sobre a parceria com a Semed.

“A nossa preocupação é bastante Freiriana no sentido da praxes, a gente entende que não podemos desvincular reflexão de ação, essa é uma das principais preocupações hoje na formação dos professores, no nosso núcleo de estágio, e essa ação possibilita que a gente fortaleça a formação dos nossos alunos no sentido de não ficar presos somente a conteúdos teóricos, mas também no sentido de promover transformação, mudança, pra melhor, na sociedade onde estão inseridos”, destacou.

Conforme a coordenadora do Projeto Escolas Ambientais da Escola do Parque, professora Flora Aparecida, a atividade contempla o Projeto COP 30 uma vez que, os projetos a serem desenvolvidos nas escolas estarão em sintonia com o meio ambiente.

Imagens: Agência Santarém